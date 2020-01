D66 vist achter het net, onderzoek naar wetsvoorstel ‘voltooid leven’ steunt argumenten ChristenUnie

D66 hoopt al langere tijd op een wet die het mogelijk maakt je eigen leven te beëindigen (met een hoop mitsen en maren natuurlijk). Dat leverde spanning op tussen die partij en de ChristenUnie, die ook in het kabinet zit. Door onderzoek naar de mogelijkheden voor zo’n wetsvoorstel te doen, kon het hele idee vooruit worden geschoven. Maar het onderzoek is klaar en D66 vindt geen steun voor haar eigen plannen!

Deze kwestie speelt eigenlijk altijd wel op wanneer het patiënten betreft die ernstig lijden, oud zijn en dood zeggen te willen. In sommige gevallen is daar ook best wat voor te zeggen en zou ‘stervenshulp’ een prima oplossing zijn. Dat de ChristenUnie het daar niet mee eens is, kan iedereen ook wel begrijpen. Die zien het leven als heilig en het is nou eenmaal niet aan jou om het einde zelf te kiezen. Dat is aan God. D66 en de ChristenUnie staan daarmee haaks op elkaar.

D66 gaat nog verder en vindt zelfs dat niet-zieke ouderen, die hun leven als ‘af’ beschouwen, óók geholpen zouden moeten kunnen worden. Daarbij stellen ze een leeftijdsgrens van 75 jaar en ouder. En op dit punt fileert het rapport de argumentatie/wenselijkheid van zo’n wetsvoorstel.

Ouderen van die leeftijd, waar bijvoorbeeld de partner allang van overleden is, zouden met zo’n wetsvoorstel geholpen moeten zijn. Het probleem is alleen dat heel veel ouderen die bijvoorbeeld eenzaam zijn, op een later moment juist weer heel vrolijk en vol levensenergie zijn. En dus helemaal niet dood willen.

De noodzaak voor zo’n wet is ook totaal niet aangetoond. Volgens het rapport gaat het om zo’n 10.000 mensen die hun leven als ‘af’ zien, en is driekwart van hen onder de 75 jaar. Daarmee halen ze de leeftijdsgrens die D66 voorstelde onderuit én blijkt het om een hele hoop heisa te gaan voor nog geen 10.000 mensen, waarbij je er voor 7.500 mensen alsnog niks mee hebt bereikt.

Maar daarmee is de discussie nog niet voorbij natuurlijk. Vroeg of laat zal men wel meer die richting op gaan.