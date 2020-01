Dat zat er wel aan te komen… Aziaten janken om discriminatie vanwege coronavirus

Weet u wat pas écht erg is aan de uitbraak van het coronavirus? Doden, een mogelijke pandemie of de mogelijkheid op onbetrouwbare cijfers misschien? Nee: ‘Iemand riep dat ik terug naar China moest en mijn Aziatisch uitziende kinderen worden gepest’.

De Rotterdamse Su, een 28-jarige Koreaanse vrouw, krijgt op de Telegraaf alle ruimte om zich eens lekker een flink potje aan te stellen. Kinderen pesten Aziatische kinderen met termen als ‘Chinees virus’. En ondanks het feit dat het tweeduizend-fucking-twintig is in oh zo tolerant Nederland, blijken er zomaar mensen te bestaan die een Koreaan niet van een Chinees kunnen onderscheiden, en dus tegen een Koreaan roepen dat ze terug naar China moet. Net zoals alle Marokkanen terug naar Turkije moeten.

“Nadat een Chinese dame een routinebezoekje had bij haar huisarts, zag ze dat mensen in de wachtkamer snel iets voor hun mond hielden. Jennifer denkt dat dit komt doordat Nederlanders geen idee hebben van hoe het virus zich verspreidt.”

Potverdorie wat een discriminatie en racisme in zijn puurste vorm zeg! Hoe is het toch mogelijk dat mensen bij de huisarts met een grote boog om een Chinees heenlopen?! Vorige maand zagen ze nog geeneens kleur en bestond de mens nog maar uit één ras, het menselijk ras.

Maar ja, met een autoritaire Chinese overheid die doodleuk een paar weken wacht met het invoeren van de quarantaine-zone, en ook nog even (in januari) zachtjes fluistert dat het virus óók tijdens de symptoomloze incubatieperiode besmettelijk kan zijn… Ja, dan willen mensen ineens het onderscheid tussen een blanke en een Chinees wel erkennen ja. En omdat het een kwestie van leven of dood kan zijn, maakt het ze ook niet zoveel uit of die Chinees nou een Koreaan is of niet. Wat een dom jank-artikel zeg.