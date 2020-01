De ‘beste bureaustoel’ bestaat niet

‘De beste’ is een veel gegoogled zoekwoord. Als jij opzoek gaat een nieuwe aankoop, te denken aan een vaatwasser, strijkplank of fietszitje, zal je waarschijnlijk het gewenste product in de zoekmachines wel combineren met het zoekwoord ‘de beste’. Dit gebeurd ook veel bij producten als bureaustoelen, maar hier zijn toch te veel persoonlijk aspecten van invloed, waardoor er over-all geen ‘beste koop’ in deze categorie is.

VGTrading.nl heeft met zijn jarenlange ervaring de perfecte manier ontwikkeld om erachter te komen welke bureaustoel er het beste bij je past. Door vijf eenvoudige vragen te beantwoorden ben je verzekerd van een aankoop die voldoet aan jouw eisen en wensen. Een bureaustoel die ‘de beste’ is, of ‘geschikt voor iedereen’ bestaat in de ogen van VGTrading niet. Daarvoor zijn mensen te veel verschillend van elkaar. Naast deze unieke ‘bureaustoelwijzer’ biedt VGTrading je ook nog eens de mogelijkheid om in de showroom proef te komen zitten. De experts van VGTrading staan hierbij voor je klaar met hun kennis en een vers kopje koffie.

Gewicht en lengte spelen grote rol

Jouw fysieke kenmerken zijn van groot belang binnen de bureaustoelwijzer. Langdurig werken op bijvoorbeeld een te lage bureaustoel kan op langere termijn voor fysieke klachten zorgen. Hierbij maakt het niet uit of je werkzaam bent in een productieomgeving of op kantoor. Ook een paar uur per dag werken op een verkeerde stoel kan al verkeerd uitpakken. Ook je gewicht speelt een rol bij de keuze van een bureaustoel. Een bureaustoel moet ondersteuning bieden tijdens het werken, ongeacht welk gewicht je hebt.

Het nieuwe werken vraagt om andere bureaustoelen

In veel bedrijven wordt er aandacht besteed aan het ergonomisch verantwoord werken. Hierbij worden er regelmatig mensen ingehuurd die kritisch kijken naar de werkhouding van medewerkers. Maar bij een juiste werkhouding hoort natuurlijk ook een goede bureaustoel. Waarop je de hele dag lekker kunt werken en ook aan het einde van de dag nog steeds fit bent. Een bureaustoel moet er ook voor zorgen dat je op lange termijn geen fysieke klachten krijgt. Naast een ergonomische werkhouding kiezen veel mensen ook voor een stoel die meebeweegt. Als jij ook graag op een dergelijke stoel wilt werken, kun je dit aangeven in de bureaustoelwijzer. Kiezen voor een design bureaustoel is ook mogelijk. Zeker een kantoor die een designinrichting heeft, verdient natuurlijk ook design bureaustoelen. De keuzewijzer toont je uiteindelijk verschillende modellen waarbij je in dit geval zelf kunt bepalen welke designstoel past bij de huisstijl van het bedrijf.

Voor iedere budget een prima bureaustoel

In de bureaustoelwijzer kun je aangeven in welke prijsklasse je een bureaustoel zoekt. Je zult ervan opkijken hoeveel keuzemogelijkheden VGTrading jou biedt per prijsklasse. Ook in de laagste prijsklasse bevinden zich kwalitatieve topstoelen. Juist doordat je precies aan kunt geven waar je naar op zoek bent, verschijnen alleen die bureaustoelen die voldoen aan jouw wensen en eisen. Dit scheelt uren zoeken op internet of in winkels. Het invullen van de vragen duurt slechts een paar minuten.

Direct de bureaustoelwijzer doen? Probeer hem uit via: https://www.vgtrading.nl/bureaustoelwijzer

Test bureaustoelen in de showroom

Als je de vragen hebt beantwoord, toont de bureaustoelwijzer de bureaustoelen die voldoen aan jouw criteria. Dan is het natuurlijk een fijne gedachte als je weet dat je deze bureaustoelen ook nog in het echt uit kunt proberen. VGTrading biedt deze mogelijkheid. Een bureaustoel is zeer bepalend voor jouw werkprestaties en welbevinden. Dat begrijpt VGTrading als geen ander en biedt jou daarom deze service. Zodat je onder het genot van een vers kopje koffie kunt proefzitten. De experts van VGTrading zijn aanwezig in de showroom om al je vragen te beantwoorden en om je te helpen bij de afstelling van de bureaustoel. De bureaustoelwijzer is de ideale manier om erachter te komen welke bureaustoel er nu eigenlijk het beste bij je past. Door deze vervolgens ook nog eens in de praktijk te kunnen testen, biedt VGTrading maatwerk waar je veel plezier van zult hebben.