De Palestijnen willen geen vrede met Israël: overal antisemitisme, verheerlijking van geweld, jihad en terreur

De PLO heeft in 1993 de Oslo-akkoorden getekend, waarin zij vrede sloten met Israël. Daarvoor in ruil kregen zij het bestuur over 98% van de Palestijnen. In die akkoorden verplichtten zij zich tevens tot ‘vredeseducatie’. Daarvan is niets terecht gekomen. Van enige vredeswil is totaal niets te merken. Wie de Palestijnse kranten, moskee-preken of televisie-uitzendingen bekijkt, ziet dat die overlopen van antisemitisme en van de verheerlijking van geweld, jihad en terreur.

Dit gebeurt ook in schoolboeken en op kindertelevisie. Hiermee wordt de Palestijnse jeugd vergiftigd en zal mogelijk ook de volgende generatie geen vrede en verzoening willen.

Hieronder volgt een aantal schrijnende voorbeelden van de afgelopen maanden van het officiële Palestijnse televisiekanaal. Dat staat onder controle van de Palestijnse Autoriteit van de Fatah-partij van president Abbas, die een groot deel van de Westbank bestuurt.

Dit soort Palestijnse beelden en uitspraken zijn er nog veel meer, elke maand opnieuw. Maar die zult u nooit horen van de Nederlandse politiek-correcte media. Het zou namelijk het door hen in stand gehouden beeld van de Palestijnen als slachtoffers wreed verstoren.

In een uitzending ter herdenking van een overleden terrorist van de officiële Palestijnse televisie op 28 november 2019 zei het hoofd van Fatah in Jenin, Ata Abu Rmeileh:

“Onze God heeft ons geëerd en ons in dit land gevestigd om ons tegen de indringers en de onderdrukkers te verzetten. De Tataren, de Mongolen, de Kruisvaarders en de Britten zijn vertrokken en zij [de Israëliërs] zullen vertrekken. We voeren Ribat [religieuze strijd over ‘islamitische’ grond] in dit land. Wij in de Fatah-beweging. Vandaag staan we aan het begin van een voortdurende confrontatie.”

Ter gelegenheid van Wereld Kinderdag werd in een kinderprogramma op de officiële Palestijnse televisie op 20 november 2019 het volgende gedicht opgezegd door een klein meisje, Lin Kamel Shahin:

“Ik ben de Palestijnse leeuwenwelp. Het bloed van de martelaren [omgekomen islamitische strijders tegen ‘ongelovigen’] stroomt in mijn aderen. Ik ben als een leeuw in het strijdgebied. Als de trommels van de oorlog roepen, oogst ik de zielen in de velden. Mijn zwaard is getrokken en keert niet terug naar de schede. De legers van verraad vrezen mij en de maagden [in het islamitisch paradijs, als beloning] verlangen naar mij. Ik heb mijn vaderland niet verkocht en mijn aanvalsgeweer niet neergelegd. Vandaag draag ik mijn sluiers en in mijn hart wordt mijn geloof sterker. Omdat de overwinning en de bevrijding zullen komen door de handen van de leeuwenwelpen.”

Ter gelegenheid van de eerste conferentie van Fatah (de regeringspartij van president Abbas) voor volksverzet, sprak Fatah vicevoorzitter Mahmoud Al-Aloul:

“Deze strijd [Palestijnse terreur] is een constant voortdurende actie. Het kan niet worden gestopt of uitgesteld om een andere mogelijkheid te overwegen, zoals een overeenkomst, onderhandelingen, of andere dingen. Dit omdat de strijd de overwinning garandeert.”

Op de officiële Fatah Facebook-pagina werd op 22 november 2019 dit gedicht opgezegd door het Palestijnse meisje Ru’a Tamimi:

“Zijn moeder beloofde hem een ​​geschenk als hij zijn eten op had. De jongen vroeg zich opgewonden af: Is het speelgoed? Zijn moeder benaderde hem met een gloedvolle blik terwijl hij het geschenk droeg. Hij keek, en het was een geweer! Hij schreeuwde luid: “O mama! Mama! Wat is dit? Is dit het geschenk? Ze pakte hem op, omhelsde hem en zei: “Mijn zoon, we zijn niet geschapen voor geluk. In mijn ogen ben je bedoeld voor martelaarschap! Jeruzalem is van ons, ons wapen is onze islam, en onze munitie zijn onze kinderen. Jij, mijn zoon, bent bedoeld voor martelaarschap. Hij ging naar zijn bed en klaagde bij zijn hoofdkussen, want hij is te jong voor deze dingen. Hij droomde. Hij ziet zijn bruid [Jeruzalem], maar zij is geboeid en de Joden omringen haar en zij zegt tegen hem: Mijn ridder, bevrijd mij van de handboeien. Ik, Jeruzalem, zeg dit tegen jou: wat met geweld is genomen, zal alleen met geweld worden teruggegeven. Hij werd wakker en zei: wat met geweld werd ingenomen, zal alleen met geweld worden teruggegeven. Daarbij droeg hij in zijn ene hand het geweer en in zijn andere hand een droevig gedicht.” Presentator applaudisseert: “Mijn liefste, mijn liefde, goed gedaan! Kom hier zodat ik je kan kussen.”

Vrede tussen de Palestijnen en de Israëliërs komt er alleen als er resoluut afstand wordt genomen van gewelds-indoctrinatie en terroristisch geweld. Helaas blijkt er dan met de Palestijnen nog een lange weg te gaan …

Awi Cohen is bestuurslid van Likoed Nederland