‘Den Haag platleggen!’ – Nieuw boerenprotest aangekondigd voor 5 februari

Boerenactiegroep Farmers Defence Force (FDF) heeft een nieuwe protestactie georganiseerd. Wederom is Den Haag de gekozen locatie en ook dit keer is het plan om massaal per trekker die kant uit te rijden.

“Wij – de boeren – nemen Den Haag over als we geen respect ontvangen in het Catshuis”, schrijft FDF-voorman Mark van den Oever in een oproep aan zijn achterban. “Ze moeten ons zien, ze moeten ons horen en weten dat het bedriegen van de boeren niet zonder gevolgen zal zijn. Ons geduld is op.”

Op 5 februari is het vervolgoverleg van de bijeenkomst waarbij boerenorganisaties afspraken maakten met de overheid, en waar FDF het niet mee eens was. Één van de overeengekomen afspraken was dat ervoor zou worden gezorgd dat de boeren niet zouden worden gedwongen om te stoppen en hun bedrijf zouden moeten verkopen aan de overheid. Bij FDF geloven ze dat echter niet en levert men kritiek op het vorige overleg:

“Er worden plannetjes opgezet, noodwetjes erdoorheen gejast en beleid ingevoerd door provincies waar ze ons de nek mee omdraaien.”

De informatie uit het akkoord (genaamd Nieuwe Oogst) zou achterhaald of onvolledig zijn. FDF beweert dat er afspraken over het naar buiten brengen van informatie zijn geschonden. Dat zou betekenen dat men vanuit de overheid dit opzettelijk heeft laten lekken om druk op de boeren uit te kunnen oefenen. Dit zou boeren namelijk tegen elkaar uit kunnen spelen door onderlinge onenigheid over de gemaakte afspraken (of wat gemaakte afspraken moeten lijken). Olie op het vuur dus, zet 5 februari maar vast in de agenda.