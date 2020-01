Desi Bouterse verschijnt in militair uniform voor de rechtbank! Rechtszaak direct uitgesteld

President Desi Bouterse moest vandaag voor de Decembermoorden voor de rechtbank verschijnen. Om nog maar even de show te stelen kwam Bouterse compleet in militair uniform aan bij de rechtbank. Eenmaal bij de rechtbank waren er veel mensen die steun betuigde voor de foute president Bouterse. De soap rondom zijn ‘vervolging’ is begonnen.

President Bouterse wandelt als opperbevelhebber in militaire uniform naar Krijgsraad. "Dat is heel prettig", zegt hij over de begeleiding van aanhangers. Zeer matige opkomst. Niet die beoogde 15.000. #decembermoorden pic.twitter.com/vsyY0RKtL1 — Iwan Brave (@IwanBrave) January 22, 2020

Bouterse verwachtte zeker 15.000 man, dat waren er toch een stuk minder. Toch is hij zeer content met de steun die hij nog geniet onder een deel van de samenleving in Suriname. Vandaag zou Bouterse in beroep gaan tegen de veroordeling van de Decembermoorden. Omdat er iemand ontbrak van de Krijgsraad is de zitting nu verplaatst naar 31 maart. Voor Bouterse was dit dus meer een pr momentje dan dat het een echte hoorzitting zou zijn.

#Bouterse verlaat het gerechtsgebouw nadat hij zojuist voor de rechter is verschenen pic.twitter.com/n2uzmlXEMq — Nina Jurna (@NinaJurna) January 22, 2020

Boven het hoofd van Bouterse hangt 20 jaar gevangenisstraf, nu moeten we alsnog 2 maanden wachten tot er weer wat schot in de zaak komt. Dat de opkomst van Bouterse-aanhangers tegenviel is toch domper voor Bouterse. Die zichzelf nog steeds onschendbaar acht in Suriname, toch lijkt het of mensen nu eindelijk klaar met hem zijn en gerechtigheid willen.

Later vandaag zal Bouterse nog een speech geven voor zijn aanhang, we zijn benieuwd wat hij allemaal te zeggen heeft.