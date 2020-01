Druppel op gloeiende plaat! Grote steden krijgen 9 miljoen van minister Slob wegens lerarentekort

Het lerarentekort, dat ene onderwerp dat al jaar in jaar uit wordt onderstreept door zo’n beetje iedereen in de onderwijssector. Het tekort dat ook al die tijd alleen maar erger is geworden. Nou, Onderwijsminister Slob gooit er zomaar 9 miljoen euro tegenaan hoor! Amsterdam, Rotterdam en Den Haag moeten alleen wel eerlijk delen.

De situatie is zo dat in december een aantal Amsterdamse scholen een week dicht bleef. Donderdag en vrijdag gaan nu ook weer veel scholen dicht, als onderdeel van een grote staking. De drie voorgenoemde steden willen zelfs dat het mogelijk wordt om gym- en muziekleraren voor de klas te zetten. En niets ten nadele van hun, maar dan gaat bezetting gewoon boven kwaliteit omdat zulke leraren nou eenmaal een héél ander vakgebied hebben.

Maar met 9 miljoen euro, verdeeld over drie grote steden (met Utrecht en Almere die binnenkort ook hun noodplannen klaar hebben), sla je toch nog geen deuk in een pakje boter? Er is een groot personeelstekort. Personeel kost jaarlijks flink wat geld. Dus om personeel aan te trekken én te houden heb je gewoon véél meer geld nodig, dat jaarlijks kan worden gegarandeerd. Zelfs als tussenoplossing zet het volgens mij geen zoden aan de dijk, want ook huisvesting is een probleem in die regio’s. En zie maar eens een leraar aan te trekken die bereid is elke dag een flink eind op en neer te rijden. Die 9 miljoen is volgens mij niets meer dan een klein zoethoudertje.