Vrouwen meppende ‘koekwauspaus’ roept op tot meer respect voor vrouwen

Paus Franciscus heeft zich in de eerste mis van het nieuwe decennium fel gekeerd tegen geweld tegen en uitbuiting van vrouwen. “Geweld tegen vrouwen is geweld tegen God”, aldus de paus in zijn Nieuwjaarsboodschap.

Volgens Franciscus is het godslasterlijk dat de vrouw, die volgens hem de bron van het leven is, wordt mishandeld en dat het vrouwelijke lichaam als een object wordt “geofferd op de profane altaren van reclame, van winstbejag en van pornografie. Het lichaam moet gerespecteerd en geëerd worden”, aldus de nog altijd invloedrijke Rooms-katholieke kerkleider.

In de Rooms-Katholieke Kerk heet 1 januari de Heiligendag van Maria Moeder van God. “Het lichaam van de vrouw baarde onze redder”, aldus de spirituele paus.

Als het aan Franciscus ligt moeten we als maatschappij ook een lans breken voor migrantenmoeders:

“Veel moeders maken wanhopig met hun kinderen erg gevaarlijke reizen om ze zicht op een betere toekomst te bieden. Maar als ze aankomen worden ze meestal beoordeeld door mensen met een volle maag, met een heleboel eigendommen en een leeg hart.”

De boodschap van vrouwenliefde is opmerkelijk voor Franciscus. Eerder deze week kwam hij nog in opspraak nadat hij een vrouw een tik had uitgedeeld. Het slachtoffer had zijn arm gepakt waarop de paus zichtbaar geïrriteerd op een non-verbale manier reageerde.