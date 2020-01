Duitse politie pakt criminele asielzoekers aan die asiel aanvroegen in Nederland

Twee Algerijnse criminele asielzoekers, die in Nederland hun asiel hadden aangevraagd, zijn in Duitsland zo uit de trein geplukt en achter de tralies gezet. Ze bleken héél wat op hun kerfstok te hebben.

Een trein vanuit Groningen werd door de Duitse grenspolitie gecontroleerd. Toen de politie bij de Algerijnen aankwamen, liet één van hen een Nederlands asielcertificaat zien. Dikke kans dat die is/wordt afgewezen, maar de Duitse politie kon hiermee wel de gegevens van de man controleren.

En dat bleek raak te zijn! Drie uitstaande arrestatiebevelen wegens diverse misdrijven gepleegd in Duitsland, voor een totaal van 19 maanden cel! Vier maanden cel voor geweld tegen ambtenaren, zes maanden voor drugsbezit én maar liefst negen maanden voor twee gevallen van diefstal! Later bleken er nóg twee arrestatiebevelen uit te staan omdat diezelfde man tot twee keer toe iemand ‘gevaarlijk lichamelijk letsel’ zou hebben toegebracht. Na zijn straf wordt hij het land uitgezet.

De andere Algerijn, met een veel kleiner strafblad (dat beschouw ik maar als winst…), werd ook gezocht door de Duitsers, voor woninginbraak. Beide verschenen eergisteren voor de rechter en zijn direct daarna in de gevangenis gezet. Hier nog een voorzichtig afgewogen uitspraak van het AD, die er ook niet meer over durven te zeggen:

“Zogenoemde asielhoppers uit veilig geachte landen, zoals Algerije en Marokko, bezorgen Europese landen de nodige problemen. Hun asielaanvraag is vaak kansloos, maar het valt niet mee om hen uit te zitten. Gemiddeld genomen pleegt de groep relatief veel criminele feiten.”

Eigenlijk is het toch te zot voor woorden dat deze groepen asielzoekers (de ‘veilige-landers’) praktisch vrij spel hebben en dat het oppakken van twee van zulke criminelen al nieuwswaardig is? Iedereen doet alsof dit iets is wat Europa nou eenmaal overkomt, maar we laten het eigenlijk (om verschillende redenen) ook gewoon toe…