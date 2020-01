Eng! Dreigbrief aan protestboeren: ‘Elke boerderij potentieel doelwit voor sabotage en brandstichting!’

Friese melkveehouder en boerenleider Jitty van der Werf kreeg een dreigbrief op haar thuisadres. De brief is gericht aan de hele sector en er wordt geëist dat de protesten stoppen, anders is iedere Nederlandse boerderij een mogelijk doelwit!

Mevrouw Van der Werf is natuurlijk ontzettend geschrokken, helemaal omdat dit haar eerste keer is dat ze een dreigbrief heeft ontvangen. Ze waarschuwt alle boeren dan ook om goed uit te kijken en camera’s op te hangen.

Of er echt een reële dreiging bestaat is nog maar de vraag. Natuurlijk doet iedereen er goed aan om waakzaam te zijn en de brief serieus te nemen, maar de brief is kennelijk ondertekend met de initialen van vier (strontvervelende) dieren- en klimaatactivistische organisaties: Meat the Victims, Extinction Rebellion, Extinction Movement en Dierenbevrijdingsfront.

Zij ontkennen alle betrokkenheid en zeggen geweld en bedreigingen af te keuren. Afgelopen jaar heb ik ook een aantal keer over een paar van deze organisaties geschreven en zo’n dreigbrief lijkt mij ook niet echt te passen bij hoe zij te werk gaan. Dat zou ook wel ontzettend dom zijn en zo laag schat ik ze nou ook weer niet in.

Het lijkt er dus op dat het om een false flag gaat of slechts een zieke grap. Maar voor hetzelfde geldt is de schrijver van de brief alsnog uit op sabotage of brandstichting, dus helemaal zeker weten kun je het ook niet. Hopelijk overkomt de boeren niets!