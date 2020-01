EU-buitenlandchef wil Europees machtsvertoon in Libië laten zien

EU-buitenlandchef Josep Borrell wil dat de Europese Unie ‘eindelijk eens de taal van de macht leert te spreken’. Europa zou zijn belangen desnoods met het sturen van troepen moeten verdedigen. Harde taal nu de boel voor de EU nadelig uit lijkt te pakken!

Borrell was eerst nog van het oproepen tot een staakt-het-vuren en het benadrukken dat andere landen zich aan het wapenembargo voor strijdende partijen in Libië moesten houden. Dat zet (natuurlijk) allemaal geen zoden aan de dijk, dus gooit Borrell het nu over een andere boeg! De EU zou troepen moeten gaan sturen om de chaos in Libië in bedwang te krijgen.

Daarbij zal het niemand zijn ontgaan dat heel de reden dat Libië zo’n bende is geworden, komt door westerse mogendheden (waaronder EU-lidstaten). Op zich dus niet zo vreemd dat Borrell hiertoe oproept: we hebben de troep namelijk ook gecreëerd. Wat mij echter wél stoort, is dat hij hier nú pas mee komt. Het conflict in Libië zit inmiddels in z’n laatste fase en de winnende partij is niet (perse) pro-EU. Beetje laat om nou te gaan zitten jammeren dus.

Wat mij óók stoort, is dat de (met Amerikaanse steun) zelf gecreëerde chaos nu als argument wordt gebruikt om Europees machtsvertoon in te gaan zetten. Dat klinkt als een smerig argument voor een EU-leger. Juist omdat de veroorzaker van de problemen nu ook de oplossing aan lijkt te dragen en zelfs onderstreept hoe belangrijk de oplossing wel niet is. Een beetje als de ruitenzetter die ‘s nachts bij iedereen de ruiten ingooit…