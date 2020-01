Europese Unie gaat Grieken helpen met asielprocedure, maar zet eigenlijk poort wijd open

Griekenland kampt al jaren met flinke achterstanden bij de asielaanvragen. Teveel asielzoekers, te weinig geld, dus te weinig personeel, en de problemen blijven zich maar opstapelen. De Europese Unie gaat nu 500 medewerkers van het Europese Agentschap voor asielzaken (EASO) naar Griekenland sturen om de achterstand weg te werken. Maar waar gaan die asielzoekers naartoe?

De context

Griekenland kampt met een achterstand van 87.000 asielaanvragen. Er zitten momenteel zo’n 41.000 migranten in overbevolkte kampen op eilanden en alleen al in 2019 zijn er 60.000 asielzoekers via de zee vanuit Turkije bijgekomen. Dat Griekenland die druk niet aankan, is logisch. De druk is er echter zó hoog geworden dat een nieuwe conservatieve regering sinds 1 januari een strengere asielwet heeft aangenomen. Daarmee zouden asielzoekers makkelijker uitgezet moeten kunnen worden. In de praktijk komt daar echter nog niet veel van terecht, want diezelfde overheid vraagt nu zelfs gemeenten om mee te helpen zoeken naar beschikbare hotels, terwijl er ook weer oude kampen worden heropend.

Kansloze asielzoekers zouden teruggestuurd worden naar Turkije. Maar de Europese Unie heeft natuurlijk de ‘Turkije-deal‘, waarbij is afgesproken dat alleen minderjarigen, ouderen en zieken terug worden gestuurd. En zie daar het probleem, want dat betekent dat de rest dus gewoon op de eilanden blijft en Griekenland ze er dus niet uit mag schoppen.

Tel daar ook nog bij op dat asielzoekers die zich in Griekenland hebben geregistreerd en zich nu in Nederland bevinden, mogen worden teruggestuurd als ze de garantie voor toegang tot rechtsbijstand (in Griekenland) hebben. Die krijgen ze niet (want drukte), en al kregen ze die wel, dan mogen ze waarschijnlijk nóg niet terug vanwege de omstandigheden op die eilanden. Als puntje bij paaltje komt, zal het wel weer uitdraaien op een verspreiding van die asielzoekers over de EU-lidstaten (en verdwijnt bij ons weer 50 procent van de radar).