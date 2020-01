Experts waarschuwen: ‘Gasproductie zakt te snel in’

De Nederlandse overheid heeft het toch haar lotsbestemming genomen om Nederland gasvrij te maken, een nobel doel volgens de klimaatdrammers. Toch zijn experts hier helemaal niet blij mee, sterker nog ze vrezen een implosie van de markt als we te abrupt stoppen. Stevent de overheid af op een rampenkoers met het huidige beleid?

Als we compleet stoppen met gaswinning in Groningen zijn we de komende tijd compleet afhankelijk van buitenlandse mogendheden. Juist dit is een enorm risico, want het blijft een economische gok. Want wat zal de gasprijs zijn de komende tijd? Gaan we voor Russisch gas of juist voor het schaliegas uit de VS?

„Prognoses voor de toekomstige productie uit kleine velden zijn de laatste tien jaar steevast overschat”, aldus de energie-experts. Nieuwe productie is niet zomaar geregeld. Daar werken de belastingdruk en vooral de zeer langdurige procedures om het gas boven te krijgen. „Tussen het vinden van een veld en de start van de productie verstrijkt in Nederland nu soms wel twee keer zo veel tijd als in het Verenigd Koninkrijk of Noorwegen”,

Volgens de experts valt het allemaal wel mee met de productie van gas uit onze eigen velden. Men doet net in Den Haag alsof we gigantische hoeveelheden gas winnen, terwijl dit in de realiteit reuze meevalt. Maar compleet stoppen met de Groningse gaswinning kan dus negatieve gevolgen hebben, we maken ons enorm afhankelijk van de import van buitenlands gas. Willen we dit wel?

Ook zou het overstappen naar buitenlands gas onze uitstoot alleen maar vergroten, in die zin is Nederlands gas dus schoner. We komen dus zo in de knel met onze eigen doelstellingen rondom het klimaat.

„Binnen de Europese Unie vervangen van Nederlands gas door Russisch gas doet al de vooruitgang door een hoger aandeel zon en wind in de Nederlandse elektriciteitsproductie volledig teniet als je naar naar de uitstoot kijkt.”