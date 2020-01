Faal! Update van Facebook laat zien dat Greta Thunberg niet haar eigen berichten schrijft

Onze geliefde Greta Thunberg blijkt niet haar eigen berichten te schrijven. Voor critici geen grote schok, iedereen die een beetje kritisch kijkt naar haar ziet dat ze niks anders is dan een speelpop van een ijzersterk lobbyteam. Van het weekend had Facebook een update, en door de update was te zien wie de beheerders zijn van Facebook pagina’s en zo werd Greta Thunberg dus ‘exposed’!

De meeste berichten zijn naar alle waarschijnlijkheid geschreven door de vader van Greta Thunberg, Svante Thunberg, en een klimaatactivist uit India, Adarsh Prathap. Op zich geen grote schok dat ze andere mensen haar berichten laat schrijven. Veel politici doen dit al standaard, ook zij hebben zo hun eigen spindoctors en media-adviseurs.

Alleen het probleem met Greta ligt wat anders: ze heeft de halve wereld kunnen overtuigen dat haar klimaatactivisme en klimaatstaking een intrinsieke motivatie was. Nu blijkt al een tijdje dat ze eigenlijk aangestuurd wordt door een succesvol pr-team. Fake it, until you make it zeggen we dan maar.

Toen het bekend werd dat men kon zien wie haar berichten schreef probeerde Greta zelf te redden wat er te redden valt. Het imago en de mythevorming moet namelijk wel in stand worden gehouden. Hopelijk is ze nog geen afvallige voor de Groene Khmer