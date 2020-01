Faal! VVD post nieuwe video: ‘Wij gaan de belastingen verlagen!’. Wie gelooft er nog in deze sprookjes?

Als er één ding is wat we de VVD kunnen verwijten dan is dat de lastendruk alleen maar is gestegen sinds Rutte in het torentje zit. Toch blijft de VVD zich profileren als een liberale partij, maar wie trapt er nog in deze onzin? De VVD hebben we al jaren niet meer horen pleiten voor meer economische vrijheid of een lastenverlaging. En daarom vonden ze het tijd voor een ongeloofwaardig filmpje. De verkiezingen komen er zeker aan?

Wij vinden het belangrijk om de belastingen zo laag mogelijk houden. Ook de lokale belastingen. Daarom willen wij een ander belastingsysteem. pic.twitter.com/cNCbV73Jex — VVD (@VVD) January 30, 2020

‘De VVD vindt het belangrijk dat de belastingen zo laag mogelijk zijn’

Iemand die dit nog gelooft? We hebben nu al 10 jaar lang een VVD-premier, maar ons besteedbaar inkomen is nu niet bepaald groter geworden. Sterker nog, percentueel gezien bungelen we ergens onderaan.

Toch doet de VVD nog steeds alsof ze opkomen voor ondernemers of burgers met een liberale inslag.

Best knap dat de VVD zich nog steeds durft te profileren als de partij van de lage belastingen. Terwijl Nederland onder de vleugels van de VVD de grootste belastingstijging heeft meegemaakt van de EU.

De VVD merkt dat ze zich op een thema moeten onderscheiden van de rest. In de peilingen gaat het niet erg lekker op dit moment, vrij logisch dus dat de VVD haar klassieke geluid weer laat horen. Uiteraard beseffen we allemaal dat er geen sprake van realiteitszin is. Want als de VVD komende verkiezingen weer wint, en dus weer gaat regeren gaan de belastingen echt niet omlaag.