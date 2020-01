Fleur Agema: ‘Welk tekort wordt eerder ingelost? 10.000 plekken voor asielzoekers of 18.600 verpleeghuisplekken?

Als het over de zorg gaat is Fleur Agema de beste politica van Nederland. Vanaf het moment dat ze lid werd van de Tweede Kamer heeft zich vastgebeten in dit dossier… en ze heeft nooit meer losgelaten.

Agema heeft nu een video op Twitter gezet waarin ze de Kamer (en het kabinet) toespreekt over het tekort van bijna twintigduizend verpleeghuisplekken voor zeer zware patiënten in hun stervensfase. Het is te triest voor woorden, maar heel veel van deze mensen kunnen dus niet rekenen op een goed bed, in een goede kamer. Het is dieptriest.

Tegelijkertijd, zegt ze, maakt de regering zich er hard voor om 10.000 plekken extra te regelen “voor asielzoekers” in AZC’s. Dit, zegt ze, is duidelijk een voorbeeld van de verkeerde prioriteiten stellen.

Welk tekort wordt eerder ingelost die van 10.000 plekken voor asielzoekers of die van 18.600 verpleeghuisplekken voor zeer zware patiënten in hun stervensfase? pic.twitter.com/s5eUMeCdL1 — Fleur Agema (@FleurAgemaPVV) January 16, 2020

“Er moet een concreet plan komen,” om het tekort van 18.600 bedden op te lossen, aldus Agema. “Er moet ook regie komen van de minister. Ophouden met vingerwijzen naar anderen. Er moet regie komen op hoeveel […] verpleeghuisplekken in welke regio georganiseerd en geregeld moeten worden.”

“Waar ik me hogelijk over verbaas,” ging Agema verder, “is wanneer ik stukken lees over dat er 10.000 plekken tekort zijn voor asielzoekers in AZC’s. Dan is er wel ineens snel actie. Dan zien we grote, luxueuze verbouwingen in Gilze voor 1.200 plekken, in Maastricht 650 plekken. Nee, als het gaat om nieuwkomers, als het gaat om gelukszoekers, als het gaat om mensen die hier helemaal niets te zoeken hebben dan worden er wél plekken gecreëerd. Maar als het gaat om hoogbejaarden, mensen die ernstig ziek zijn, die in hun stervensfase zijn, die verpleging nodig hebben, die zorg nodig hebben,” dan komt er helemaal niks.

Nee, “dan zijn we in een inventarisatiefase en is er nog niet eens iets bekend over de gebouwenregistratie, het volume wat er nu is, of wat er daadwerkelijk in welke regio waar gerealiseerd moet worden. En ik heb de vraag gesteld: welk probleem wordt eerder opgelost? Het tekort van 10.000 plekken voor die AZC’ers of dit tekort van die 18.000 plekken van hoogbejaarde ouderen in een zeer zware, ernstige situatie. En ik weet het antwoord wel.”

Toen kwam de uitsmijter. “En daar schaam ik me diep voor,” aldus een duidelijk emotionele Agema. “Dat ik in een land leef waar onze ouderen het kind van de rekening zijn.”

En dat is dus precies waarom ik zoveel waardering heb voor Agema. Je ziet en hoort de passie. Er zijn niet veel politici die dat hebben, in Nederland. Misschien maar een handvol. Maar Agema is daar duidelijk één van, en dat maakt haar echt een enorme aanwinst voor de politiek. Laten we hopen dat ze nog heel lang kan doorgaan met haar missie om de zorg terug op niveau te brengen.

