FNV: kabinet wil drugs- en alcoholtesten op werkplekken ‘op basis van borrelpraat’

Staatssecretaris Van Ark wil drugs- en alcoholtesten toe gaan staan bij chemische bedrijven. “Met één druk op de verkeerde knop” zou een dronken werknemer de halve buurt in gevaar kunnen brengen. Vakbond FNV vindt dit plan véél te ver gaan en hartstikke slecht onderbouwd.

FNV zegt in feite dat het kabinet net doet ‘alsof Nederland dagelijks beschonken gaat werken’. De Inspectie SZW die ernstige bedrijfsongevallen onderzoekt, houdt niet bij in hoeveel van de gevallen drugs of alcohol in het spel waren. Dat kan ook niet altijd, maar het punt is dus dat er totaal geen cijfers over bekend zijn.

Dat dit dus eerst bij de chemische industrie zou kunnen worden uitgerold, en daarna ook bij andere sectoren, is dus op z’n zachtst gezegd nogal raar. Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland juichen dit idee juist toe en wíllen ook die uitbreiding naar andere sectoren. En dat de veiligheid daardoor beter wordt gewaarborgd is een prima argument, maar kom dan wel eerst met bewijs!

Want stel nou dat er inderdaad niks aan de hand is. Dan wurmt de overheid zich (nog) verder in het bedrijfsleven met nóg meer regels, controles, administratie, mankracht, onderzoeken, waarschuwingen, boetes etc. etc. En het zou nog tot daaraan toe zijn als bedrijven voor al die kosten op zouden draaien, maar dat zit er waarschijnlijk niet in!