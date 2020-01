Gaan de Democraten nu een nieuwe heksenjacht beginnen? ‘Trump stuurt verjaardagskaart naar Kim Jong-un’

Trump was zo coulant om zijn ‘vriend’ in Noord-Korea een persoonlijke brief te sturen voor zijn verjaardag. Voor de complotdenkers van de Democraten is dit natuurlijk weer voer om een Rusland-hoax 2.0 te starten. In de persoonlijke brief wenst Trump Kim Jong-Un de beste wensen. Een poging tot het starten van nieuwe onderhandelingen of speelt er wat anders?

Trump zal waarschijnlijk niet direct worden uitgenodigd op het kinderfeestje van de Noord-Koreaanse dictator, toch is het bijzonder dat Trump ook in 2020 stug doorgaat om de Koreaanse impasse te doorbreken – op zijn minst een poging te wagen tot.

Een hoge functionaris van Noord-Korea kwam vandaag met de opmerkelijke boodschap dat zij een persoonlijk brief hadden ontvangen van The Don. De functionaris deelde het volgende mee:

„De verhoudingen tussen Kim en Trump zijn goed, maar zijn geen reden om de dialoog te hervatten. De Amerikanen hebben ons bedrogen”, zegt hij. Volgens hem wil Kim pas weer praten als de Verenigde Staten zich volledig scharen achter de eisen die Noord-Korea op tafel heeft gelegd. „Maar we weten heel goed dat de VS dat niet van plan zijn, dus trekken we ons eigen plan.”

Zoals gebruikelijk harde taal van de communisten, maar we weten allemaal dat er niet heel veel te onderhandelen valt voor ze. Ook Trump zal niet snel een compromis opzoeken en zal zijn eigen eisen hoe dan ook bewerkstelligen.