George Soros maakt kritiek nu wel heel makkelijk: wil miljard investeren in universiteiten om opmars autoritaire regimes te stoppen

De miljardair George Soros is al jaren het onderwerp voor allerlei beschuldigingen, samenzweringstheorieën, politieke campagnes en discussies over antisemitisme. Door ruim een miljard dollar te steken in universiteiten, waarmee hij tegelijkertijd ‘autoritaire regimes wil ondermijnen’, wordt de beschuldiging van politieke inmenging natuurlijk wel aannemelijker.

De Hongaars-Amerikaanse Soros maakte zijn plan kenbaar op het World Economic Forum in Davos. Door middel van zijn netwerk, het Open Society University Network (OSUN), wil hij klimaatverandering aanpakken en autoritaire regimes inperken. En volgens hem biedt de toegang tot onderwijs dat kritisch denken en intellectuele vrijheid stimuleert de beste hoop voor de toekomst.

Het zijn allemaal van die woorden die perfect klinken, als ze echt waar zouden zijn, maar waarbij waarschijnlijk een addertje onder het gras zit. Zeker in het geval van ‘kritisch denken en intellectuele vrijheid’, want alleen al de discussies over bubbels, mede door social media, zetten een streep door de haalbaarheid van die pijlers.

En zo doelt hij met ‘autoritaire regimes’ op Rusland, China, Brazilië en de Verenigde Staten (want Trump). Nou valt er best het één en ander af te dingen op het democratische gehalte van die landen, zéker in het geval van China, Brazilië en Rusland. Maar om nou gewoon even met een miljard dollar aan te komen kakken en jouw zin door te drukken ‘want ik weet het beter’, is eigenlijk minstens zo autoritair. En al helemaal voor iemand op die leeftijd, want de echte klimaatverandering gaat hij in ieder geval niet meer meemaken.

Hij had er ook voor kunnen kiezen om met overheden een gezamenlijk project te beginnen, wat sowieso al als doel heeft om ‘wereldwijd de democratie te bevorderen’. Want met kritisch denken en intellectuele vrijheid zou je toch haast denken dat zo’n project zichzelf haast wel verkoopt op basis van overtuigende, rationele argumenten? Maar nee, dat duurt Soros te lang. Als je zoveel geld ergens in kunt pompen, dan kun je net zo goed uit gaan van je eigen gelijk en alle kritiek bestempelen als antisemitisme.