Gerechtigheid! GGZ-klinieken krijgen gelijk van rechter, overheid moet meer betalen

Het Rijk zal meer moeten gaan betalen voor de zorg van psychiatrische, en met name de gevaarlijke, patiënten. Acht grote instellingen, die samen meer dan 30 procent van de sector beslaan, zijn door de rechter in het gelijk gesteld bij hun kort geding tegen de tariefverlagingen. Top!

Met taferelen als de dood van Els Borst, de tbs-kliniek in Den Dolder en de psychiatrische instelling in Maastricht, was het niet uit te leggen dat de tarieven zouden worden verlaagd. Diverse instellingen en grote verenigingen in die sector van de zorg hadden hierover al hun kritiek geuit.

Dat werd allemaal door minister Dekker (Rechtsbescherming) afgedaan als kattengejank, want mensen willen altijd meer maar nooit minder geld. Immers, de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), een overheidsorgaan dat de zorg inkoopt, zou heus wel eerlijk zijn over waarom de tarieven omlaag konden. En de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), ook een overheidsorgaan, zou heus wel eerlijk zijn wanneer het de maximumtarieven voor de forensische zorg vaststelt. Dus waarom zou je naar experts op de werkvloer luisteren als je twee van zulke betrouwbare instellingen hebt die zelf niets van de uitvoering zien?

Die uitspraak van de rechter is een overwinning voor de samenleving. En het stipt ook eens haarfijn aan wat voor een belabberde opvatting van ‘marktwerking’ er heerst bij de overheid.