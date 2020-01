Goedkoopste autoverzekering net zo goed als duurste

Als je een auto hebt, ben je verplicht om een autoverzekering af te sluiten. Maar als je gaat vergelijken zal je al snel zien dat de prijsverschillen groot zijn. Dit terwijl de dekkingen in veel gevallen hetzelfde zijn. In dit artikel leggen we uit waar je op moet letten bij het kiezen van de beste autoverzekering.

Soorten autoverzekeringen

Er bestaan drie soorten dekkingen in Nederland. Algemeen geldt dat hoe uitgebreider je pakket is, hoe meer je ervoor betaald.

Je kunt kiezen uit:

WA

Beperkt casco

Allrisk

Hieronder leggen we deze 3 pakketten uit.

Wettelijke aansprakelijkheid:

Iedereen met een auto is wettelijk verplicht om minimaal deze verzekering te hebben. Deze verzekering is het minst uitgebreid en daardoor ook het goedkoopst. Je bent verzekerd als je schade toebrengt aan derden, verder ben je nergens voor verzekerd.

Beperkt casco:

Deze verzekering biedt net wat meer dan alleen de verplichte WA-dekking. Deze verzekering is dus iets duurder. Verschil is dat je bijvoorbeeld ook verzekerd bent tegen ruitschade, diefstal en inbraak en stormschade.

Allrisk:

Als je een nieuwe auto hebt, sluit je meestal een volledig casco of allrisk verzekering af. Dit is de meest uitgebreide verzekering en dus ook het duurste. Verschil met de vorige twee verzekeringen, is dat dit pakket zelfs de schade vergoed die door je eigen schuld is ontstaan. Ook als vandalen je auto vernielen, komt de verzekering over de brug. Met dit pakket kun je altijd veilig op weg.

Welke autoverzekering moet ik nou kiezen?

Het hangt natuurlijk van je auto af welke verzekering je kiest. Zoals je net hebt kunnen lezen kiezen mensen met een nieuwe auto voor allrisk. Maar als je een behoorlijke oude auto rijdt is dat natuurlijk niet rendabel! Gelukkig zijn er richtlijnen. Men zegt dat het voor een auto die ongeveer 5 jaar oud is, verstandig is om nog een allrisk verzekering af te sluiten. Voor een auto tussen de 6 en 10 jaar oud, sluiten de meeste mensen beperkt casco af (ook wel WA+ genoemd). Voor auto’s ouder dan 10 jaar, wordt meestal enkel de WA verzekering afgesloten.

Vergelijk de diverse autoverzekeraars

Als je eenmaal weet welke dekking bij jouw auto past, dan doe je er verstandig aan om diverse autoverzekeraars met elkaar te vergelijken. Zo vind je snel de goedkoopste autoverzekering. In sommige gevallen scheelt het soms wel tientallen euro’s per maand tussen goedkope en dure autoverzekeringen. Terwijl je bijvoorbeeld bij beide verzekeraars een WA dekking hebt. Dat is toch echt zonde van je geld?

Jaarlijks vergelijken

Het is verstandig om jaarlijks even je verzekeringen door te lopen. Is er iets veranderd in je situatie? Ben je verhuisd? Rij je veel meer of juist minder dan je oorspronkelijk had opgegeven? Check regelmatig of je nog goed zit, die alertheid kan je zomaar veel geld opleveren. Mensen denken bij de aanschaf van hun auto vaak goed na over welke dekking ze nodig hebben. Nadat ze hun auto eenmaal verzekerd hebben, denken ze er nooit meer aan. Het is toch goed geregeld? Wanneer je een kijkje neemt op Totaalbesparen.com kun je zien dat het absoluut loont om regelmatig je pakket te controleren en vergelijken. En vaak blijkt de goedkoopste autoverzekering net zo goed als de duurste!