Groene stroom blijkt grijs, Nederlander keihard bedrogen

‘Energieboekhouding’ noemen ze het bij de NRC. De Nederlandse energieproductie bestaat voor 8,6 procent uit duurzame energie. Toch is bijna de helft van die verkochte energie aangemerkt als ‘groen’, en dus duurder. Maar hoe kan dat? Door te sjoemelen natuurlijk.

‘Garanties van oorsprong’

De opwekking van duurzame energie wordt strak bijgehouden in Europa. Mede doordat er keurmerken (GvO’s) worden afgegeven om mee aan te kunnen tonen hoe ‘groen’ een energieleverancier precies is. Zegt zo’n bedrijf 25 procent groene energie te kunnen leveren en koopt die voor die 25 procent aan keurmerken? Dan wordt er dus gekeken of inderdaad een kwart van de totale opgewekte energie uit een zonnepaneel of een windmolen komt. Toppie toch? Weet iedereen wat ‘ie geleverd krijgt!

Sjoemelen

Helaas, er wordt flink gesjoemeld met dit systeem. Want die GvO’s zijn voor in Nederland opgewekte duurzame energie wel tien keer zo duur (5-6 euro per megawattuur) als wanneer je ze voor het buitenland koopt. Voor de Belgische groene stroom betaalt men vijftig cent.

Maar hoe werkt dat sjoemelen nou precies? Nou de Nederlandse energieleveranciers hebben hoog van de toren geblazen over hoe groen hun stroom wel niet is, waardoor consumenten massaal op hun af zijn gekomen voor die ‘ietwat duurdere’ belofte van groene stroom. De kosten van die GvO’s worden namelijk doorberekend aan de consument. Doordat zij niet aan die vraag konden voldoen, moesten ze goedkope GvO’s bijkopen en hun groene stroom uit het buitenland halen. Nederlanders betalen dus flink veel meer voor groene stroom omdat zij denken dat dit in Nederland wordt opgewekt, terwijl het eigenlijk voor een fractie van de prijs in het buitenland wordt opgewekt!

En dan is het nog maar de vraag hoe goed er met dit systeem wordt gecontroleerd, omdat energieproducenten (dus in tegenstelling tot energieleveranciers) niet gebonden zijn aan zo’n certificaat. Je hoopt dus eigenlijk maar dat zo’n producent eerlijk is geweest tegenover de leverancier, die jou al naait met z’n goedkope buitenlandse groene stroom…