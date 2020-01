Het zijn lang niet meer alleen onnozele hippies die vuurwerk willen verbieden. Ook Frits Bosch, auteur van menig rechtse pil, heeft het echt gehad met alle geweld en destructie die inmiddels gepaard gaan met oudjaarsavond. Ook hij pleit voor een verbod.

We hebben weer op een eendrachtige en menslievende wijze Oud en Nieuw gevierd, Alle Menschen werden Brüder! In de hoofdstad waren meer arrestaties dan in 2018. De politie noemde de sfeer ‘grimmig’. In Den Haag waren er 33 autobranden en de politie moest 600 keer uitrukken. In Arnhem kwamen een vader en zijn vierjarige zoon om bij een brand die waarschijnlijk is ontstaan door vuurwerk. Een 18-jarige dochter en en moeder van het gezin raakten zwaargewond. Tieners van 12 en 13 jaar zijn gearresteerd op verdenking van brandstichting. Ons aller Peter R de Vries noemde het een tragisch toeval en een “kwestie van kattekwaad”. Logisch toch? Zand erover!

In Ede werd een rouwstoet met vuurwerk bekogeld. Er waren forse vernielingen in Breda. Circa 50 ogen werden beschadigd, of waren het er 100? Oogartsen vrezen dat er nogal wat ogen uit het karkas moeten. Hulpverleners werden, zoals gewoonlijk, bedreigd. Publiek meubilair werd beschadigd.

De brandweer constateerde na een inventarisatie dat het aantal incidenten in Oudejaarsnacht is gestegen. De hoogste politiechef Erik Akerboom pleit voor het vieren van een ander soort Oud en Nieuw: “We moeten naar enkel veilig siervuurwerk, waarmee niet kan worden gegooid. Ik wil ook naar meer gezamenlijk vuurwerk.” De vuurwerkshow in Rotterdam trok 70.000 bezoekers, volgens de organisatoren een record.

GroenLinks wil af van het vuurwerk, zoals nu. Helemaal mee eens. Maar de coalitie wil er niet aan. Het loopt ze dun door de broek dat dit electorale repercussies zal hebben. Oud en Nieuw is “rustig” verlopen… Dus jongens en meisjes, vooral doorgaan!!!

Frits Bosch, auteur “Schaft ook Nederland zich af”