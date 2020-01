Grote schietpartij Duitsland, politie: ‘meerdere doden en zwaargewonden’

Bij een grote schietpartij in de Duitse Rot am See, deelstaat Baden-Württemberg, zouden meerdere doden en zwaargewonden zijn gevallen. Dat meldt de Duitse politie via het AD.

In een klein plaatsje van zo’n 5.000 inwoners kwamen berichten over schoten die werden gelost. Dit blijkt inderdaad het geval te zijn en de Duitse politie spreekt van grote schietpartij met meerdere doden en (zwaar-)gewonden, in een gebouw. Ook weten zij vrij snel daarna te melden dat ze de schutter hebben weten aan te houden.

Vooralsnog wordt niet aan een terroristische aanslag gedacht. Uit een eerste onderzoek zou al blijken dat het om een ‘conflict in de relationele sfeer’ gaat. Ook lijkt het erop dat het om één dader ging, en er zijn tot dusver nog geen aanwijzingen die op meerdere daders zouden wijzen.

Volgens Bild en via de Telegraaf zouden de dader en zijn slachtoffers familie van elkaar zijn. De dader zou een in 1983 geboren man zijn. Verder wordt er nog niet veel over bekend gemaakt. Hetzelfde geldt voor nieuws over de toestand van de nog levende slachtoffers. Sowieso zal het nieuws verder traag naar buiten komen. Op zich is dat logisch omdat de Duitse politie als de dood is dat het verkeerd te interpreteren informatie geeft. Want de vrees die bij iedereen als eerste naar boven lijkt te komen, is die van een mogelijke terroristische aanslag, of geweld gerelateerd aan het migratievraagstuk.