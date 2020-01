Haagse PVV’ers maken treffende punten over bestuurlijke openheid en taalgebruik, maar dan: “als ik ‘neger’ zeg, dan zeg ik ‘neger'”

De Haagse PVV’ers Sebastian Kruis en Karen Gerbrands, weigeren mee te doen aan de ‘veredelde heisessie van tienduizenden euro’s’, zoals ze de raads-conferentie voor aanstaande vrijdag noemen. Daarin zouden onderlinge omgangsvormen, politieke spelregels en integriteit worden besproken, maar ook taalgebruik! Daar zijn de PVV’ers op tegen.

Zij zouden graag willen zien dat de raadsfracties zelf zoiets zouden organiseren, en het liefst in het openbaar. Maar wat hun het meest dwarszit is de opmerking van interim-burgemeester Johan Remkes, die de hele bijeenkomst van zijn blauwdruk heeft voorzien:

‘raadsleden zich moeten onthouden van uitlatingen jegens groepen burgers waarvan aannemelijk is dat zij die als beledigend ervaren’

Voor de PVV’ers is dit een poging tot het beteugelen van de vrijheid van meningsuiting. Op die manier zou namelijk iedere burger, die zichzelf als onderdeel van een groep beschouwt, het slachtoffer kunnen gaan spelen. Het is het verplicht rekening houden met gevoelens, terwijl een mening nou eenmaal áltíjd kwetsend kán zijn. Maar dan halen ze een akkefietje aan over Sebastian, die tijdens een raadsdebat ‘negers’ zou hebben gezegd. Veel mensen waren daar schijnbaar bij weggelopen, terwijl zij een hele andere context ervaren. Gerbrands:

“Ja, een klein groepje blanke, linkse mensen zegt dat we het woord neger niet meer mogen gebruiken. Op straat vinden ze dat echt niet.”

Ondanks dat ze in theorie gelijk hebben, komt het er met zo’n uitspraak over ‘negers’ wel héél beroerd uit. Volgens mij is het overduidelijk dat men door het gebruik van het woord op scherp wordt gezet. Het creëert direct meerdere wereldbeelden, of contexten. De één ziet het oprecht zoals de PVV’ers het beschrijven. De ander beschouwt het direct als een hatelijke opmerking én een deel van de mensen ziet het als een bewuste, onnodige provocatie. En die twee laatste categorieën komen tot dezelfde conclusie: onnodig en smaakloos.

De PVV-raadsleden merken echter wel op, en terecht wat mij betreft, dat vanuit (met name) ‘links’ niet op eenzelfde manier wordt gereageerd als dit soort contexten voor hun worden gecreëerd. Kruis:

“Het raadslid van de Islam Democraten zei in een debatje dat mijn woorden hem aan oorlog en Auschwitz deden denken. Bizar, maar hij gaat z’n gang maar. Ik vind het wel vreemd dat niemand toen zei: ‘Misschien is het raar om Auschwitz erbij te halen’.”

In beide gevallen zorgt zo’n context ervoor dat de discussie niet meer kan worden gevoerd en men een labeltje krijgt opgeplakt. En dat maakt waarom de PVV’ers gelijk hebben in hun kritiek, ondanks dat het er vrij beroerd uit is gekomen.

Voor zowel de ‘neger-roepers’ als de ‘nazi-roepers’ zou de blauwdruk van Remkes op dit punt een ongeschreven regel moeten zijn, en zou men er geen geschreven regel van moeten willen maken. Dus ja, je zou alles moeten kunnen zeggen, of het nou kwetsend is of niet. Maar nee, je zou niet de maximale vrijheid moeten willen gebruiken, uit respect voor de discussie en de in stand houding ervan.