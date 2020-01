HAHA! Papa van “klimaat-kindsoldaat” Lars heeft… Milieuadviesbureau. Oh, en Rob Jetten doet ook mee

Je verwacht het niet… of eigenlijk wél: de vader van de 12-jaar oude klimaatdrammer Lars blijkt een adviesbureau in duurzaamheid te hebben. Oh ja, meneer werkt onder meer met de provincie Gelderland en waterschap Aa en Maas aan onderwerpen als “Energietransitie” en dergelijke. Wat opmerkelijk dat juist zijn zoon geobsedeerd is met het klimaat, he?

GeenStijl bericht dat, hoewel Lars steevast aan journalisten vertelt dat zijn ouders hem zogenaamd afremmen, zijn vader het één en ander blijkt te verdienen aan het hele klimaatgedoe. De papa van Lars Westra heeft een adviesbureau “duurzaamheid & dergelijke.” De naam: JANURA. En wat blijkt? Dat bedrijfje werkt onder meer voor de provincie Gelderland. Dat is dus dezelfde provincie die gisteren toegesproken werd door Larsje en te horen kreeg dat het véél meer moet doen om de vernietiging van de aarde te voorkomen. Ofzo.

Een verzoek aan lezers van DDS: Michael van der Galien is niet alleen eigenaar van deze mooie website, hij is ook de enige Nederlandse blogger met impact in Amerika! Door hem te steunen op BackMe kun je hem nu drie keer per dag (extra) lezen: elke dag krijg je in de ochtend een kort ontbijt in de vorm van een blogpost over het laatste nieuws uit Amerika, in de middag rond drie uur krijg je vervolgens een keiharde rant over het laatste Nederlandse nieuws, en — exclusief voor mijn sponsors — krijg je voor het slapengaan een email met een column over een willekeurig onderwerp. Je krijgt dit al vanaf 1 euro per maand. Steun hem dus!

“De laatste jaren heb ik me vooral gericht op Energietransitie (duurzame energie), Biobased Economy (groene grondstoffen uit reststromen) en Circulaire economie,” aldus Jan Westra op LinkedIn. “Op papa’s twitterkanaal veel Thunberg, Timmerfrans en D’66,” aldus GeenStijl terecht.

En dan zijn we er nog niet. Uit onderzoek van Twitteraar Seven blijkt namelijk ook nog eens dat D66 bedrijfsvideo’s van Lars op hun kanaal host… “verborgen weggezet.” Oh, en als je denkt: nou, dit zal het dan wel zijn, kom je bedrogen uit. Lars speelde namelijk eerder ook al in D66-spotes. Ja, echt waar.

LOL, D66 host zelf 'verborgen' de bedrijfsfilm van VisievanKinderen? D66 doet zelf de pr voor deze 'concultancytoko'. Straks gunt D66 zichzelf ook nog overheidsklussen. Domein 3j oud op naam paps, D66er Jan Westra. Oh ja, kindacteur Lars speelde, o toeval, ook al in D66-spotjes. pic.twitter.com/6BgLDqN95J — seven (@seven__) January 16, 2020

Seven komt tot de conclusie dat de Twitter-account van Larsie duidelijk door papa Jan gerund wordt, die zichzelf vervolgens continu retweet, half D66 regelmatig mentioned en, oh ja, ook nog eens flink fan is van Urgenda.

Domein augustus 2016. D66-filmpjes Prinsjesdag van Lars https://t.co/j5r4rq4zuN nog D66 spotje bij Jetten https://t.co/4MFT5DI8Tm en plug van Jetten en bedrijfsfilm. Twitter duidelijk door papa Jan Westra gerunned, retweet zichzelf vaak en mentioned half D66, en oh hoi Urgenda. pic.twitter.com/U5hHe2uLtn — seven (@seven__) January 16, 2020

De reactie van Chris Aalbers op dit nieuws is behoorlijk lachwekkend. Volgens de FVD-hater / D66-propagandist betekent niets van dit alles dat “Lars is gestuurd” door papa. Welnee, “die vader is vast slimmer dan dat.”

Als je vader een bedrijf heeft op dit terrein, word je daar als zoon ook mee geconfronteerd. Dit bewijst niet dat Lars is gestuurd. Die beschuldiging zat er al vanaf seconde 1 in. Die vader is vast slimmer dan dat. https://t.co/bbE8UVCffg — Chris Aalberts (@ChrisAalberts) January 16, 2020

Nou, Chris, dat durf ik te betwijfelen. Als deze meneer écht zo slim was had hij het allemaal wat verstopt. Maar nee, een paar twitteraars zoeken een een uurtje ofzo en voila, ze hebben genoeg informatie verzameld om te kunnen concluderen dat hij feitelijk de man achter de Lars-troon is.

Volg me op Twitter.