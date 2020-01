Halve fractie D66 Dordrecht stapt op na Turkse overname

Bijna twee jaar lang was er gedonder binnen de Dordtse D66-fractie. Er was namelijk sprake van een Turkse overname binnen die fractie. Nu is de bom toch écht gebarsten en stapt de helft van de fractie op. Gemeenteraadsleden Kevin Noels en Karin Castelijn en commissielid Durk Jan Tabak stappen op.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018, gebeurde er bij D66 Dordrecht iets vreemds. Die fractie kreeg vier zetels en had ervaren politici om die plekken op te vullen. Maar twee onervaren Turks-Nederlandse kandidaten (Ahmet Polat en Osman Bosuguy) kwamen van plek 10 en plek 30 ineens op plek 3 en 4 van de kieslijst te staan, door voorkeursstemmen! Het leuke ‘kijk ons een lekker divers zijn’-kieslijstje kostte de lokale D66-fractie bijna de kop. Fractievoorzitter Noels zou beide heren zelfs onder druk hebben gezet om hun zetel op te geven. En je weet wat dát betekent: discriminatie!

De gespannen sfeer werd nog veel erger toen een kleine drie maand later ook de bestuursverkiezing werd gekaapt door 25 nieuwe leden, die met een cadeau-lidmaatschap stemrecht hadden en een totaal ander bestuur neer konden zetten. Reden voor Noels om het landelijke bureau in te schakelen. Dat bestuur werd uiteindelijk een jaar later volledig weggestemd.

Daarmee leek de rust weer te zijn wedergekeerd, maar schijn bedriegt. De interne strijd is blijkbaar nooit echt opgehouden (of weer flink opgelaaid) waardoor nu drie fractieleden hebben besloten om op te stappen. Leuk man, die diversiteit!