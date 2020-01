Hartverwarmend: nabestaanden MH17 bieden lotgenoten vliegramp Iran hulp aan

Zodra de vliegramp in Iran door het land bekend werd gemaakt en er signalen opkwamen dat er iets niet klopte aan de berichtgeving vanuit Iran, deed het denken aan MH17. Canadese premier Justin Trudeau belde om die reden premier Rutte op. Nabestaanden van de MH17-ramp zagen ook parallellen en hebben besloten hulp aan te bieden. Een mooi gebaar!

De voorzitter van de stichting voor de nabestaanden van de MH17-ramp Piet Ploeg zegt:

“Nu zie je dat in Iran bijna soortgelijke situatie als MH17 ontstaat. Dat is moeilijk te verteren”, zegt Ploeg. “Er is een mogelijk neergeschoten vliegtuig, in een onveilig luchtruim en een ontkennende regering. Het is bijna identiek.”

Maar goed, wat kan zo’n vereniging nou doen voor de nabestaanden van de ramp in Iran? De nabestaanden hebben natuurlijk allemaal een proces moeten doorlopen. Niet alleen van rouwverwerking met mogelijke professionele hulp, maar ook betreft praktische zaken. Repatriëring, identificatie van de slachtoffers, het tergend langzame onderzoek over de gebeurtenis en het proces van het aanwijzen van een schuldige, eist allemaal een ontzettende tol.

Via het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de stichting hulp aangeboden en wacht nog op reactie. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat er geen animo voor is, maar omdat de ramp nog ‘vers’ is, zal men eerst een beetje moeten bijkomen van de klap. Het is fijn om te zien dat de stichting zo snel hulp heeft aangeboden en dat ze op deze manier anderen proberen te helpen. Al is het natuurlijk ontzettend triest dat er slechts een paar jaar na MH17 wéér eenzelfde ramp heeft plaatsgevonden.