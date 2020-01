Het beeft gesteente in Groningen: Reljeugd bekogelt politie met stenen en flessen, agent raakt gewond!

Er heerst anarchie in het centrum van Groningen nadat een grote groep jongeren met elkaar op de vuist ging en daarna de politie bekogelde met stenen en flessen. Volgens de politie is het nu ‘iets rustiger’ in Groningen, maar is de situatie nog niet helemaal onder controle. Er zijn meerdere aanhoudingen en een politieagent is gewond geraakt.

Een groep van ongeveer 60 jongeren hield zich ‘vervelend’ op in de Herestraat in de Groningse binnenstad. Er ontstonden tegelijkertijd meerdere vechtpartijen onder de jongen en de sfeer werd uiterst grimmig. “Wij zijn met meerdere eenheden ter plekke en werden belaagd met flessen en stenen”, aldus de politie in een verklaring op internet.

Eerder vanavond was er een groep van ongeveer 60 mensen in de #Herestraat in #Groningen. De groep was vervelend en er ontstonden vechtpartijen op verschillende plekken in de #Herestraat. Wij zijn met meerdere eenheden ter plekke en werden belaagd met flessen en stenen. — Politie Groningen (@polgroningen) 18 januari 2020

Gewapende agenten en een politiehond probeerden de winkelstraat leeg te vegen en de grote groep rellende jongeren uit elkaar te drijven. “Er is door ons een charge uitgevoerd. De groep verspreidde zich maar kwam even later terug”, aldus de Groningse politie.

In onderstaande video is te zien hoe de politie compleet machteloos staat tegenover een groep agressieve stenengooiers:

Video: De Vries Media

De politie zegt niet te weten wat de oorzaak van de massale ruzies is. Wel was het zaterdag extra druk in het centrum van Groningen vanwege het Eurosonic festival. Vandaag traden daar diverse hiphopartiesten op, waaronder het Rotterdamse Broederliefde, dat vooral populair is binnen een specifieke groep van de hedendaagse jeugd.

Op dit moment lijkt de situatie in Groningen iets rustiger te worden, maar de politie benadrukt dat er nog steeds een grimmige sfeer hangt. En de avond is nog jong…