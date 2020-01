Het circus gaat weer beginnen! ‘Rutte en Schouten gaan weer om tafel met boeren en natuurclubs’

De soap rondom de stikstofcrisis gaat weer beginnen. Morgen gaan de vertegenwoordigers van boeren en natuurclubs aan tafel met premier Rutte en minister Schouten. Want hoe nu verder? Rutte heeft waarschijnlijk geen enkel idee. Eén ding weet Rutte wel: we moeten de vrede bewaren. Vandaar dat hij de hardcore lieden van de Groene Khmer tegenover de boeren wil zetten. Hij hoopt dat ze samen tot een oplossing komen…

Afgelopen jaar spraken beide groepen iedere keer apart met de premier en/of minister. Rutte wil het ditmaal anders doen, er moeten compromissen worden gesloten. Dus dan kan je net zo goed samen het gesprek aangaan in plaats van keer op keer aparte gesprekken.

,,Het gaat om een open gesprek waarin de aanwezigen van gedachten kunnen wisselen over de problematiek en over oplossingsrichtingen.’’

Voor het winterreces had het kabinet nog enkele maatregelen aangekondigd rondom de stikstofcrisis, dit waren veelal tijdelijke oplossingen. De belangrijkste plannen voor de agrarische sector moeten nog bekend worden gemaakt. Dit is nu net het meest pijnlijke punt voor het kabinet, ze vrezen de reactie van de agrarische sector. Logischerwijs zitten ze niet weer te wachten op honderden kilometers aan files of een bestorming van Den Haag.

Tegelijkertijd neemt de druk toe vanuit de Groene Lobby, zij zien liever vandaag dan morgen een halvering van de veestapel – en nog veel meer radicale veranderingen. Het blijft een bittere strijd tussen de agrarische sector en de natuurclubs. Het gesprek morgen zal hier niet veel aan veranderen.