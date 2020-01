Het Herman Koch-effect in actie: Jinek verliest in één dag 236.000 kijkers

Woensdagavond keken er maar liefst 200.000 minder mensen naar het programma van Eva Jinek op RTL dan ze gewend is. Ze moest het doen met een magere 600.000 kijkers. Dat is de laagste score die ze gehad heeft sinds ze overstapte naar RTL, en het waren er maar liefst 236.000 minder dan de dag ervoor.

Interessant genoeg waren Charles Groenhuijsen en Carrie ten Napel juist in staat om iets meer kijkers naar zich toe te trekken, hoewel we het dan wel over een marginale groei hebben: van 835.000 naar 857.000. Percentueel is dat natuurlijk een minieme toename, maar ja, het is wél groei. Dit in tegenstelling tot mevrouw Jinek, die zo’n kwart van haar kijkers verloor. In 24 uur tijd.

De reden laat zich raden: de dag ervoor had volidioot Herman Koch FVD-leider Thierry Baudet een verkeersongeluk toegewenst.

Zoals Jan Dijkgraaf terecht stelt kun je dit verlies van 25% van haar publiek “het Herman Koch-effect” noemen. Ze heeft dit aan hem te danken. Hij vond het nodig om een Pimmetje te doen, en zie, kijkers keren zich meteen tégen het programma.

Het zal de leden van het mediakartel verbazen, maar de gewone Nederlander zit helemaal niet te wachten op doodsverwensingen aan het adres van rechtse politici. Die film hebben we al een keer gezien, en we weten hoe die eindigt: met een lijk op straat, en krokodillentranen van linkse politici en fopjournalisten.

Misschien is het domste nog wel dat een significant deel van de mensen die afstemden op Jinek uitgesproken rechts zijn en haar graag een kans wilden geven, in de hoop dat ze wat minder extreem-links zou zijn bij een commerciële zender. Helaas bleek niets minder waar te zijn. Jinek op RTL is net zo links als Jinek op de NPO. En ja, in beide gevallen wordt haar de hand boven het hoofd gehouden door haar leidinggevenden; die van RTL zijn net zo politiekcorrecte en extreemlinks als die van de publieken.

