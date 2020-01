Het mediakartel moet kapot

Al 75 sponsors! Dank!

U kent Michael van der Galien, ongetwijfeld: eigenaar én redacteur van De Dagelijkse Standaard. Hij werkt al sinds februari 2009 voor onze mooie website, dat is nu dus bijna 10 jaar. In die tijd heeft hij in de politiek en in de media vooral vijanden gemaakt — maar daar is hij trots op. De haat komt immers doordat hij geen blad voor de mond neemt en gewoon de waarheid verkondigt. Ja, ook als anderen dat absoluut niet kunnen waarderen — zeker als die anderen politiekcorrecte nepjournalisten en foppolitici zijn.

Maar: Michael is niet alleen actief in Nederland, hij is ook de enige Nederlandse blogger/journalist die daadwerkelijk impact heeft in Amerika. Hij schrijft dagelijks voor de grote, conservatieve Amerikaanse website PJMedia.com. Zijn artikelen worden regelmatig geciteerd en gelinkt door Amerikaanse radio-presentatoren, tv-presentatoren, en zelfs door Amerikaanse politici. Het zal u niet verbazen dat hij ook in Amerika keihard rechts van het midden is: pro-Trump, anti-politieke correctheid.

Omdat het steeds belangrijker is voor bloggers/journalisten als Michael om totaal onafhankelijk te worden van specifieke werkgevers en adverteerders — de linkse kerk zorgt er immers steevast voor dat mensen die de waarheid wel durven te verkondigen op zwart worden gezet — heeft hij nu een nieuwe pagina op BackMe. Dat is, inderdaad, de sponsor-website opgezet door Jan Roos.

Voor slechts 1 euro per maand kunt u hem via BackMe maar liefst drie keer per dag extra lezen. In de ochtend is er een blogpost te lezen op BackMe over het laatste Amerikaanse nieuws waarin hij de linkse Amerikaanse media en de linkse media aanpakt. Dit soort nieuws over Amerika vindt u verder nérgens in het Nederlandse medialandschap!

Vervolgens is er in de middag een blogpost over Nederlands nieuws. Hard. Direct. Recht voor zijn raap en vooral anti-mediakartel.

Tenslotte krijgt u in de avond een column van zijn hand in uw inbox; deze column is exclusief voor donateurs, wat u al voor 1 euro per maand bent.

Natuurlijk zijn er meer opties beschikbaar. Voor 2 euro per maand krijgt u de drie dagelijkse artikelen PLUS jaarlijks een eBook met alle columns van dat jaar.

Voor 5 euro per maand krijgt u bovenstaande PLUS exclusieve SLOOP HET MEDIAKARTEL-stickers.

En voor 8 euro per maand – zeg maar een kop koffie van Starbucks! — krijgt u daar ook nog eens een exclusief SLOOP HET MEDIAKARTEL-shirt bij.

Steun hem dus nu. Voor 1 euro, 2 euro, 5 euro of 8 euro per maand. Elke euro helpt. Elke euro wordt gebruikt om het mediakartel te slopen, niet alleen in Nederland, maar ook in Amerika.

De voordelen nogmaals op een rijtje:

1. Een dagelijkse artikel over Amerikaans nieuws dat u verder nergens kunt lezen in Nederland

2. Een dagelijkse blogpost over Nederlandse nieuws dat alleen beschikbaar is op BackMe

3. Een dagelijkse column die alleen naar u gestuurd wordt in uw email

4. Exclusieve SLOOP HET MEDIAKARTEL-stickers

5. Een exclusief SLOOP HET MEDIAKARTEL t-shirt

En… natuurlijk de eeuwige haat van het mediakartel. Dat moet u als trouwe lezer van De Dagelijkse Standaard toch het één en ander waard zijn.

Steun hem dus nu. Word BackMe-sponsor!

Met vriendelijke groet,

De Dagelijkse Standaard

PS: U kunt hem ook volgen op Twitter en Liken op Facebook.

PPS: Sinds we hierover een email hebben doen uitgaan enkele dagen geleden hebben al zo’n 75 mensen zich aangemeld als sponsor. Reuze bedankt!