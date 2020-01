Hoera! Eerste Franse ISIS-strijder heeft celstraf uitgezeten en is weer vrij man! Frankrijk is minder blij

In Frankrijk is de eerste Syriëganger vrijgekomen. De man heeft zijn straf van 7 jaar celstraf volledig uitgezeten en is nu weer een vrij man, klaar om volop deel te nemen aan de Franse maatschappij! Want iedereen verdient een tweede kans, ook als je een moordlustige jihadist bent die het liefst de koppen afhakt van alle ongelovigen.

Om één of andere reden zijn de Fransen onrustig door dit nieuws. Ergens heerst toch het vreemde idee dat een voor terrorisme veroordeelde Syriëganger na 7 jaar cel niet ineens een modelburger is geworden. Sommige Fransozen denken zelfs dat deze 33-jarige Flavien Moreau gewoon wéér radicaliseert (of nog erger: nog steeds geradicaliseerd is!).

Qua Syriëgangers is dit wel een totale mafkees trouwens, en zelfs voor ISIS-strijders een vreemde eend in de bijt:

“Hij komt uit Zuid-Korea en werd als 2-jarige peuter door een Frans echtpaar geadopteerd. In Frankrijk volgde hij een bakkersopleiding. Als tiener kwam hij op het criminele pad, bekeerde zich daarna tot de islam en radicaliseerde.”

Eind 2012 reisde hij namelijk naar Syrië, deed een beetje stoer in een interview met een Zwitserse krant, waarin hij zei:

“Moslims in Frankrijk zijn de vijand in eigen land, ze zijn misschien nog wel erger dan ongelovigen.”

Hij verbleef echter maar kort in Syrië want, zo zei hij tegen de rechter, ‘je mocht er (in ISIS-gebied) niet roken’. Niet de meest snuggere Syriëganger, zeg maar. Na Syrië te hebben verlaten en in Turkije te zijn beland, werd hij het land uitgetrapt. Diverse pogingen om terug te keren naar Syrië, faalden. Om die reden is er (voor zover ik heb kunnen lezen) geen bewijs voor daadwerkelijke terreuracties.

Frankrijk zet zich echter schrap voor wat komen gaat, want er zitten nog iets van 1.500 mensen vast die zijn veroordeeld voor, of ‘slechts’ verdacht worden van, terrorisme of radicalisering. De kans is héél dik aanwezig dat dat niet allemaal vergelijkbare ‘twijfelgevalletjes’ zijn zoals deze Moreau dat is. De Franse regering verwacht dat er zo’n 30 per jaar vrij zullen komen.