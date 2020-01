Idioot Iran stelt dat uitschakelen terreur-mastermind Soleimani “gelijk staat aan een oorlogsverklaring”

Ach, wat zijn de knettergekke mullahs van Iran toch boos zeg! Je zou bijna medelijden met ze krijgen. Blijkbaar vinden ze het echt héél erg dat Qassam Soleimani niet meer is. Hebben de heren extremisten een zakdoekje nodig?

De NOS bericht dat de Iraanse ambassadeur bij de Verenigde Naties heeft laten weten dat “de Amerikaanse aanval op de Iraanse generaal Soleimani” gelijk staat “aan een oorlogsverklaring.” Dit betekent, aldus de muppet, dat Amerikas militaire actie “alleen met een militaire tegenactie [kan] worden beantwoord.”

De socialistische publieke omroep gaat verder:

Ambassadeur Majid Takht Ravanchi heeft de VN-Veiligheidsraad en VN-secretaris-generaal Guterres gezegd dat zijn land het recht heeft zichzelf te verdedigen “tegen het terrorisme en de schendingen van het internationale recht”.

Het blijft apart dat de linkse media de talking points van Iran zonder meer overnemen. De NOS, NRC Handelsblad en al die andere ranzige socialistische nepmedia doen net alsof de aanval van Amerika op Soleimani uit het niets kwam. De verdomde Amerikanen besloten zomaar om die man uit te schakelen! Oh, waarom, waarom, waarom? Begrijpen ze dan niet dat Iran nu weleens heel boos kon worden en, wie weet!, terroristische aanslagen zal (laten) plegen?

Daarbij wordt voor het gemak maar even niet vermeld dat de Amerikaanse ambassade in Bagdad onlangs werd aangevallen… door troepen gesteund door Soleimani. Hij had die hele actie in elkaar gezet. En ja, dat was zonder meer een terroristische daad. De Amerikaanse ambassade in Irak moet immers gezien worden als Amerikaans grondgebied. Áls er al een “oorlogsverklaring” was, dan komt die van Iran. De Amerikaanse aanval op Soleimani was niets meer of minder dan een antwoord op die verklaring.

Het is werkelijk bizar om te zien hoe de NOS hiermee omgaat. Eigenlijk is het gewoon een grove schande. Maar ja, konden we iets anders verwachten van de extreemlinkse nepjournalisten die daar werken?

En wat Iran betreft: die mafketels moeten heel, heel voorzichtig zijn. Het regime van de gekke mullahs staat al op wankelen. Het heeft alleen maar een heel klein militair zetje nodig om definitief van het wereldtoneel te verdwijnen.

Volg me op Twitter: @GalienMichael.