In memoriam: Ruger Scruton, dé filosoof van conservatief Engeland & inspirator van Thierry Baudet

Gisteren kwam het trieste nieuws naar buiten: Roger Scruton is overleden. Met het overlijden van Scruton verliest Engeland een steengoede conservatieve filosoof en Brexiteer van het eerste uur. Ook in Nederland waren er veel bewonderaars te vinden van de iconische denker. Van links tot rechts, de man werd zwaar gerespecteerd.

De term ‘oikofobie’ – een graag geuite kritiek van Baudet op de huidige elite – komt niet uit de koker van Baudet zelf. De term heeft hij overgenomen van één van de stamvaders van het modern Brits conservatisme. Scruton was voor Baudet niet alleen een inspirator, hij was ook zijn begeleider tijdens zijn promotieonderzoek.

Ook buiten de Rechtse gordel had Scruton invloed, ook de door Klaver weg gezuiverde Zihni Özdil werd geïnspireerd door de immer erudiete Scruton.

Roger Scruton is vandaag overleden. Een reus van een filosoof. Klassiek rechtsconservatief. Zoals die er tegenwoordig nog zelden zijn. Als jonge geschiedenisstudent koos ik zijn toen nieuwe boek ‘The West and the Rest’ uit. Om te recenseren voor het vak Globalisering👇🏽 pic.twitter.com/9xoiOytR2b — Zihni Özdil (@ZihniOzdil) January 12, 2020

Scruton was het stereotype van een beschaafd conservatief. Liefhebber van Wagner, orgelmuziek, literatuur, het Engelse platteland en wijnen.

Binnen conservatieve kringen was hij maar een rare vogel, althans volgens zijn critici dan. Vaak werd hem verweten dat hij te reactionair was of dat de afstand met de samenleving te groot was. Toch was hij geliefd binnen de hoogste rangen van de Conservatieven in Engeland. In 2016 werd hij tot ridder geslagen waarna hij in een speciale commissie kwam die de regering advies gaf rondom nieuwe bouwprojecten.

De wereld verliest hiermee een dwarse en eigenwijze denker.