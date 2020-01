In memoriam: Voormalig vicepremier Rudolf de Korte (1936 – 2020)

Voormalig vicepremier Rudolf de Korte (VVD) is overleden, zo laat zijn familie weten in een rouwadvertentie in NRC. De VVD-politicus is 83 jaar geworden.

Hoewel veel politici pas na hun Haagse carrière het bedrijfsleven instappen, deed De Korte het juist andersom. Hij begon zijn loopbaan bij onder meer Shell en Unilever. In 1977 maakte De Korte zijn overstap naar politiek Den Haag en werd namens de VVD lid van de Tweede Kamer.

In datzelfde jaar leidde De Korte een succesvolle verkiezingscampagne voor de VVD. De volkspartij voor vrijheid en democratie steeg van 22 naar 28 zetels. Ondanks het feit dat de PvdA de grote winnaar van de verkiezingen was, lukte het PvdA-leider Joop den Uyl niet om een kabinet te formeren. Daardoor lukte het De Grote en zijn VVD om samen met CDA’er Dries van Agt een kabinet te vormen.

Aan het einde van het eerste kabinet van Ruud Lubbers (CDA) in 1986 was De Korte vier maanden lang minister van Binnenlandse Zaken, nadat minister Koos Rietkerk (VVD) op 58-jarige leeftijd overleed aan een hartstilstand. In het tweede kabinet-Lubbers (1986-1989) vervulde De Korte de rol van vicepremier en minister van Economische Zaken.

De moeizame samenwerking tussen Rudolf de Korte en Ruud Lubbers zorgde meermaals voor scheuren binnen het kabinet Lubbers II. In 1989 kwam er dan ook een einde aan het ministerschap van De Korte nadat het kabinet was gevallen omdat de VVD het besluit over het zogenaamde reiskostenforfait niet kon dragen.

Hoewel 1989 een moeilijk jaar leek voor De Korte, wist hij toch nog een onderscheiding binnen te harken. Zo werd hij bekroond tot Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau.

Na een tweede termijn in de Tweede Kamer (1989-1995) maakte De Korte de overstap naar Europa. Daar werd hij vicepresident van de Europese Investeringsbank. Dit zou De Korte volhouden tot 2001.

Rudolf de Korte wordt vrijdag 17 januari in besloten kring in Wassenaar begraven.