Iraanse prutsers weten helegaar niemand te raken met zielige vergeldingsaanval in Irak: geen doden, geen gewonden

Vannacht vond plaats wat vermoedelijk wel de zieligste vergeldingsaanval ooit was: om de Verenigde Staten terug te pakken, schoot Iran raketten af op een Amerikaanse basis in Irak. Bij de aanval werd niemand gewond, en kwam ook al niemand om het leven. Als de ‘aanval’ iets demonstreerde, was het wel hoe zielig en armzalig de Iraanse strijdkrachten zijn.

Met een paar flinke knallen ging Iraans belastinggeld letterlijk in rook op: enkele raketten raakten een Amerikaanse basis in Irak, maar omdat Iran geleid wordt door een stel amateurs wisten ze niemand te raken, te verwonden, en laat staan echter dan dat. Kortom: Iran heeft zichzelf voor het oog van de wereld voor schut gezet en wat dure raketten opgeknald. Zonde hoor, want in Iran zijn genoeg economische problemen om belastinggeld tegenaan te smijten. En dat ligt nu dus in gruzelementen op de vloer van een Amerikaanse legerbasis in het buurland.

Geen wonder dan ook dat president Trump nogal laconiek reageerde:

“Op Twitter schreef Trump: “Alles is goed! Raketten gelanceerd vanuit Iran op twee militaire bases in Irak. We nemen nu de schade op. We hebben veruit het sterkste en best uitgeruste leger ter wereld. Ik zal morgenochtend een verklaring afleggen.””

Ook de Irakezen gaven aan niet getroffen te zijn, laat staan slachtoffers te hebben na de nogal sneue Iraanse vergeldingsaanval voor de uitschakeling van de terreurchef Qasem Soleimani. Nou, als dit alles is wat Iran kan, mag Amerika nog wel een aantal Perzische terrorismeliefhebbers uitschakelen. Want deze militaire wraak van de haattulbanden is vooral lachwekkend.