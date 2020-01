Iran = MOORDENAARS, blijken Oekraïens vliegtuig zélf met raketten uit de lucht te hebben geschoten

Wederom is gebleken hoe ontzettend verdorven Iran is. Het passagiersvliegtuig dat gisteren vlak na het opstijgen neerstortte in een veld vlak buiten Teheran, blijkt door de Iraanse overheid zélf uit de lucht geschoten te zijn. Dat concludeert de Amerikaanse overheid na intensief onderzoek.

Alhoewel knettergekke SP-parlementariërs nog altijd blijven volhouden dat Qassem Soleimani ‘gewoon’ de Iraanse tegenhanger was van onze Commandant der Strijdkrachten en hij dus niet omgelegd had mogen worden, geven de feiten de Amerikanen steeds meer gelijk: Iran gedraagt zich als een dolle hond en moet flinke tikken krijgen om het rechte pad weer opgeramd te worden. Want niet alleen was Soleimani een terroristenleider die het hele Midden-Oosten over vloog om terreurgroeperingen te steunen en aan te moedigen, ook blijkt de rest van de Iraanse overheid bezig met het vermoorden van onschuldige burgers van over de hele wereld.

Dat laatste blijkt wel weer, nu duidelijk is geworden dat de gisteren gecrashte Boeing 737 niet door een ongeluk niet is aangekomen op de eindbestemming. Nee, het waren die zieke Iraanse geesten die het voertuig gewoon zonder pardon uit de lucht schoten:

“Het passagiersvliegtuig van Ukraine International Airlines dat gisteren even na de start in Teheran neerstortte, waarbij alle 176 inzittenden om het leven kwamen, is volgens de Amerikanen door een Iraanse raket geraakt. Dit melden Amerikaanse tv-zender CBS en persbureau Reuters op gezag van niet met naam genoemde overheidsbronnen binnen de Amerikaanse regering.”

Het lijkt me dus tijd voor een nieuwe vergeldingsactie. Natuurlijk is de Amerikaanse overheid een minder zieke organisatie dan de Iraanse regering, dus een Iraans passagiersvliegtuig uit de lucht knallen is niet één van de opties. Wel wordt het misschien eens tijd wat doelen in Teheran te bombarderen. Een vliegtuig vol onschuldige burgers uitmoorden is niet iets wat het Westen zou moeten tolereren, als je het mij vraagt.