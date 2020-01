Ja joh, strak plan! Iraanse politicus zet prijs op hoofd president Trump: drie miljoen voor wie hem doodt

Iraans parlementslid Ahmad Hamzeh heeft een beloning uitgeloofd van drie miljoen dollar, voor wie de Amerikaanse president Donald Trump doodt. Hamzeh zegt dit ook nog eens te doen namens de provincie waar de omgekomen Iraanse generaal Qassem Soleimani vandaan kwam.

Dit is wel écht lef hebben! Een parlementslid, die de Iraanse provincie Kerman vertegenwoordigt, zit in feite de spanning tussen de Amerikanen en Iran op te stoken. Of hij dit op eigen houtje doet of daadwerkelijk de steun van die provincie heeft, doet er eigenlijk niet eens toe. Alleen al het feit dat een redelijk lage provinciale politicus zulke uitspraken doet en ook nog eens het idee heeft dat hij dit soort uitspraken gewoon kán doen, daar valt je de mond toch van open?!

Van Donald Trump weten we inmiddels wat we kunnen verwachten. De man heeft een grote bek, is niet bang om de daad bij het woord te voegen en wordt (gelukkig) zo nu en dan nog teruggefloten door iemand die een paar stappen verder denkt. Telkens als Trump van gedachten veranderd, blijkt dat eigenlijk alleen te kunnen als het niet leidt tot gezichtsverlies.

Ik had het idee dat dit voor het Iraanse regime ook ongeveer zo gold. Hier en daar een keer een ‘death to America’, of je steekt weer een Israëlische vlag in de hens, en via een ‘achterdeurkanaal’ spreekt men af hoe men zonder gezichtsverlies een conflict kan vermijden. Dat zou ook betekenen, en ik gebruik hier even de Poker-termen voor, dat als de bluf van het Iraanse regime gecallt wordt, ze wél mee móéten gaan. Je moet ze dus ook weer niet te ver in een hoekje drijven.

Maar dat lijkt nu dus wel te zijn gebeurd, en ook nog eens door iemand van hun eigen parlement! Gaat Trump hier hard op reageren? Rekent het Ayatollah-regime zelf met dit parlementslid af of gaan ze hem zelfs steunen? Er is weinig voor nodig of we zijn weer terug bij af…