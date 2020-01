Jort Kelder bij Jinek: ‘Ik denk dat het Midden-Oosten moet affikken’

Iran-expert Jort Kelder (huh? Wat?) zei gisteren bij Jinek dat hij maar één oplossing ziet voor de enorme problemen in het Midden-Oosten: de regio moet zich eerst helemaal opblazen. Misschien dat de boel daarna opnieuw opgebouwd kan worden. Ofzo.

Gevraagd door Eva Jinek of hij wat ziet in het plan van Amerika om samen met “bondgenoten” één en ander voor elkaar te krijgen met betrekking tot Iran, antwoordde Kelder dat het “het enige is wat ze kunnen doen. Het alternatief is oorlog.”

“Maar wat mij vooral verbaast nu is: heeft Iran al die terroristische groepen uberhaubt wel in de hand? Want inderdaad één zo’n krijgsheer denkt ‘ik ga raketjes afschieten,’ en Hezbollah steunen ze, ik bedoel alles wat fout is in de wereld steunen ze, los van het land Iran, dus ik denk dat dit nog wel even doorgaat,” aldus Kelder.

“Ik denk dat het Midden-Oosten moet affikken,” concludeert hij vervolgens, voor er een oplossing gevonden wordt.

.@jortkelder ziet het somber in: "Ik denk dat het Midden-Oosten moet affikken voordat we een oplossing hebben." pic.twitter.com/qvdpchal76 — Jinek (@Jinek_RTL) January 8, 2020

Natuurlijk is er één probleem hiermee: Iran heeft massavernietingswapens, heeft een behoorlijk arsenaal conventionele wapens, en is hard aan het werk om een atoombom te creëren. Op het moment dat de Gekke Mullahs geloven dat er écht een oorlog aankomt zullen ze dat proces ongetwijfeld flink versnellen zodat ze écht flink wat schade kunnen aanrichten — niet alleen in, zeg, Irak en Iran zelf, maar ook in Israël en mogelijk zelfs in Europa. Tel daar nog eens bij dat het land alle terroristische organisaties die het steunt vervolgens bevel geeft om los te gaan… en je begrijpt dat in Kelders scenario, het Midden-Oosten letterlijk in de hens komt te staan én dat andere delen van de wereld er ook flink onder gaan lijden.

Met andere woorden, Kelders simplistische visie is niet houdbaar. Als het Midden-Oosten “affikt” zal dat niet figuurlijk, maar letterlijk zijn — en de brand zal overslaan naar Europa. Gek genoeg beschouw ik dat — mogelijk miljoenen doden! — niet als een “oplossing.”

Wat de oplossing dan wel is? President Trump is prima bezig. Nieuwe economische sancties, Iran duidelijk maken dat de Mullahs niet te moeten gaan, en hopen dat het Iraanse volk er uiteindelijk in slaagt om hun dictatoriale regime af te zetten.

