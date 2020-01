Kabinet gaat minimumloon niet verhogen: ‘geen reden voor’

Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) liet zojuist namens het kabinet weten dat zij geen reden zien om het wettelijk minimumloon te verhogen. De FNV, SP, PvdA en GroenLinks hebben dus pech.

Volgens het kabinet loopt de ontwikkeling van het minimumloon al jaren op rolletjes. Tussen 2011 en 2018 zou het minimumloon zelfs sterker zijn gestegen dan het gemiddelde loon. Ook de koopkracht van werkenden met minimumloon zou zijn toegenomen.

Bij dit alles bekruipt mij toch het gevoel dat dit slappe excuusjes zijn en het om een lullige stijging van +0,2 procent hier en een verbetering van +0,1 procent daar, gaat. Waar natuurlijk weer allerlei factoren buiten beschouwing zijn gelaten, zoals ook gebeurde toen men over de btw-verhoging debatteerde. Diverse leden van regeringspartijen konden met een stalen gezicht beweren dat we te maken hadden met een koopkrachtstijging, ondanks dat een btw-verhoging van 50 procent (van 6 naar 9 procent) eraan zat te komen en makkelijk in de projecties mee had kunnen worden genomen.

En volgens mij flikken ze nu hetzelfde weer. Dat komt omdat het kabinet na deze evaluatie ook nog een nieuw onderzoek heeft aangekondigd. Het Centraal Planbureau gaat namelijk de gevolgen voor de werkgelegenheid en de economie in kaart brengen als het minimumloon wél zou zijn verhoogd. Zou het CPB rekening gaan houden met allerlei stikstof- en klimaatmaatregelen en de effecten daarvan? Vast niet.