Kabinet heeft geld nodig: bijbetalen voor medicijnen! Volgend jaar paar tientjes extra kwijt

Door de maximale vergoeding voor diverse geneesmiddelen omlaag te schroeven, hoopt het kabinet dat het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) vanaf het jaar 2022 zo’n 140 miljoen euro per jaar op gaat leveren. Het nadeel is dat, in het slechtste geval, zo’n 6 miljoen mensen een flink aantal tientjes per jaar bij moet gaan betalen!

Wat het kabinet betreft kan de maximale vergoeding voor medicijnen dus best omlaag. Het vergoedingssysteem is gebaseerd op verouderde informatie (uit het jaar 1998, lol!) en de prijzen komen dus niet meer overeen met de huidige marktsituatie. Met deze redenering is tijdens het opstellen van het regeerakkoord overeengekomen dat hier op bezuinigd kon worden. De hoop is dan dat fabrikanten óók zullen zakken in hun prijzen.

Maar net zoals de GVS dus verouderde informatie heeft en niet bij de situatie van nu aansluit, lijkt het kabinet met het doorvoeren van deze maatregel óók niet aan te sluiten bij de huidige situatie. Want in het ergste geval moet zo’n 83 procent van de medicijngebruikers in 2022 zo’n 50 euro per jaar bijbetalen. Uitzonderingen (zoals mensen die een specifiek (duur) merk nodig hebben) daargelaten.

Ik begrijp best wel waarom het kabinet dit wil(de) doorvoeren maar volgens mij is het erg onhandig. Mensen hebben volgens mij al het gevoel door de overheid uitgeknepen te worden en het is nog maar zeer de vraag of de medicijnfabrikanten meegaan in dit idee. Ik denk eerder dat de burger weer de dupe wordt en men het kabinet gaat verwijten om op die manier geld van de burger afhandig te willen maken. Niet dat dat (perse) hun bedoeling is, maar mogelijk 6 miljoen mensen in de portemonnee treffen, zonder dat ze daar iets voor terugkrijgen? Dat is op z’n zachtst gezegd ‘politiek onaantrekkelijk’.