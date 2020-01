Kamerleden zien helemaal niks in plan van Trump: ‘Dit is alles behalve neutraal! Laat staan dat het vrede brengt!

Met veel bombarie bracht Donald Trump gisteren eindelijk ‘deal of the century’ ten tafel. De meningen verschillen nogal over het plan, sommige zien dit als een goed openingsbod om het gesprek tussen beide partijen te starten. Andere zijn er van overtuigd dat Trump vrede zal brengen. De linkse oppositie in Nederland ziet dit plan als een gruwel, en verwacht er helemaal niks van!

Het vredesplan van Trump voor Israël & Palestina verhoudt zich op geen enkele wijze tot het internationaal recht, laat staan dat het vrede zou brengen. Annexatie en een definitief einde van de twee-statenoplossing. Kabinet, wees duidelijk, tref maatregelen en erken Palestina. — Sadet Karabulut (@SadetKarabulut) January 29, 2020

Palestijnen- en Hamasknuffelaar Sadet Karabulut ziet helemaal niks in het plan. Ze spreekt schande en vreest dat dit plan het einde zou zijn van een mogelijk tweestatenoplossing. Ze eist dat het kabinet nu eindelijk Palestina gaat erkennen. Leuke Tweet voor de bühne, maar veel verschil gaat het niet maken als Nederland Palestina ineens zou erkennen.

Ook de PvdA vindt dit plan ‘illegaal’ en ‘provocerend’, maar ja had iemand wat anders verwacht? Als Trump A voorstelt, dan roept Europees-Links B – dat hebben ze braaf overgenomen van de Democraten.

Ook de VVD ziet niet veel heil in het plan van Trump, zij zien dit eerder als een openingsbod dan dat het een vredesplan is.

De Trump ‘Vision’ is geen #vredesplan maar een Trumpiaans maximalistisch openingsbod. In mijn ervaring is er alleen kans op vrede als iedereen rekening wil houden met de fundamentele belangen van de ander. De partijen hebben nog een lange weg te gaan.https://t.co/5nO8wFnuAb — Sven Koopmans (@SvenKoopmansVVD) January 28, 2020

We zullen het de komende weken zien of alle partijen – en met name de Palestijnse Autoriteit en Israël – bereid zijn om met elkaar aan tafel te gaan. Laten we hopen dat er ditmaal niemand weg loopt en er eindelijk een ‘oplossing’ komt.