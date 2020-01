Kijk dan! Brits feestje in Brussel na steun Europees Parlement voor Brexit-akkoord!

Vrijdag gaat het dan eindelijk gebeuren, de Britten vertrekken – met een gigantische vertraging – eindelijk uit de EU. En vooral belangrijk: we krijgen nu eindelijk te zien, wat dit gaat betekenen! Vergaat de wereld? Dondert de EU in elkaar? Of gaat het leven gewoon verder zoals altijd? Eén ding is wel zeker: de afscheidsspeech van Nigel Farage was weer vermakelijk!

UKIP, de Brexit-party, na jaren van gezeur en gesleur stond vandaag een triomfantelijke Farage te speechen. Voor de laatste keer in Europees Parlement. De Britten krijgen nu ook toestemming van de EU om te vertrekken. Vrijwel iedereen stemde voor, reden voor een feestje bij de Britten. Die massaal opstonden om de EU eindelijk te verlaten!

Tegenstanders van de Brexit gingen massaal zingen, om zo toch nog een productieve werkdag te hebben. Want de saamhorigheid binnen de EU is groot, althans dat denken ze…

https://twitter.com/CiolosDacian/status/1222575865470562312?ref_src=twsrc%5Etfw

De speech van Farage was natuurlijk weer genieten!

‘Geen betutteling meer!

Geen pesterijen meer!

En bovenal: geen Guy Verhofstadt!’

https://twitter.com/brexitparty_uk/status/1222570396068827136?ref_src=twsrc%5Etfw

Met het definitief vertrekken van de Britten komt er voor ons in Nederland een zeer interessante vraag naar boven drijven. Want wat gaat Thierry Baudet doen? In een Duits interview zei Baudet dat hij zichzelf als de verbindende factor ziet voor het euroscepticisme in Europa. Gaat Baudet zijn zetel aannemen in het Europees Parlement?

Het salaris liegt er niet om! En dit is een perfecte kans om zichzelf internationaal wat meer te promoten en actief lijsttrekker te blijven! Een win-winsituatie voor Baudet dus.

https://twitter.com/HaagseInsider/status/1222568373738967042?ref_src=twsrc%5Etfw