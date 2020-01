Kijken! Ricky Gervais nagelt heel hypocriet, links Hollywood aan het kruis: ‘Jullie weten níéts van echte wereld!’

Gisteravond werden voor de 77e keer de Golden Globe Awards uitgereikt in Los Angeles, en man: wat was het een feest. Niet zozeer vanwege de rijke beroemdheden die prijzen kregen van andere rijke beroemdheden, maar omdat de presentator – Ricky Gervais – tijdens zijn openingspraatje eens even ongemeen uitgehaalde naar alle volgevreten, hypocrietlinkse Hollywoodsterren die menen iedereen de les te moeten lezen over politiek, klimaat of normen. Gervais: “Bedank je manager, bedank je god, en rot op!”

Het is misschien wel de meest saaie traditie uit heel showbizzland: awardshows. Ieder jaar weer dezelfde acteurs en actrices die in de prijzen vallen voor dezelfde soort eentonige films en tv-series. Ongetwijfeld heel speciaal voor degenen die meedongen naar de prijzen. Maar wat wij gewone stervelingen er aan hebben? Precies: helemaal niets.

Dus al die miljonairs die een beeldje incasseren en denken dat ze iets te melden hebben over de Amerikaanse politiek, over het klimaat, over armoede, bosbranden, koala’s, of oorlog en vrede? Die moeten gewoon eens even niet zo verwaand en hypocriet doen, als ze hoogmoreel op hun borst slaan, en daarna met hun privéjet naar de Bahama’s vliegen om vakantie te vieren tussen de dankzij het toerisme bedreigde diersoorten.

Voor Tim Cook van Apple had Gervais zelfs nog een persoonlijke uithaal: zijn nieuwste tv-show werd uitvoerig geprezen om hoe ‘woke’ deze zou zijn. Alleen: wat zijn dat soort seals of approval nu precies waard als het bedrijf tegelijkertijd zo goed als aan slavenarbeid doet in China?

Kortom: kijken maar. En genieten maar!