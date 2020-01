Klimaatdrammer Greta Thunberg ‘viert’ verjaardag door hele dag te staken

Het jaar 2020 hoefde niet lang op de klimaatdrammende en aandachtsgeile Greta Thunberg te wachten. Die dringt zich gewoon op, óók op haar eigen verjaardag. In plaats van taart te eten stond ze van 8 uur tot 15 uur voor het Zweedse parlement te protesteren.

Beetje interessant doen

Om op je verjaardag een beetje nutteloos voor het Zweedse parlement in Stockholm te gaan staan protesteren, roept natuurlijk vragen op. En al helemaal als je bent gebombardeerd tot boegbeeld van de nieuwe generatie klimaatdrammers. Waarom ze niet gewoon haar eigen verjaardag viert zoals ieder ander normaal kind? Oh, gewoon:

“Ik ben niet het soort persoon dat verjaardagen viert.”

Propaganda

Ze staat liever van 8 uur tot 15 uur te staken en keert dan weer huiswaarts. Potverdorie wat een toewijding, dan ben je wel een échte hoor. Als 17-jarige al zo’n sterk ontwikkeld karakter hebben dat je nu al kunt zeggen dat je niet ‘zo’n persoon’ bent, terwijl je casual bij het parlement loopt te staken “zoals gebruikelijk”. Man, man, man wat pretentieus zeg.

Échte propaganda

En als klap op de vuurpijl komen de ‘bezorgde’ ouders ook nog even aan het woord. Die vonden dat klimaatstaken namelijk maar helemaal niks. Spijbelen van school en haat van de menigte waren hun twee grootste zorgen. Vanaf haar elfde tot haar vijftiende zat ze namelijk ook nog eens in een zware depressie! Maar vlak voor de ouders ingrepen om het spijbelen van hun ernstig depressieve tienerdochter een halt toe te roepen, werden deze twee ‘bezorgde’ ouders ineens haar grootste supporters! Want wat blijkt? Door al dat spijbelen om te kunnen staken, fleurde Greta weer hélémáál op! Staken hielp haar van haar depressie af, jawel!

Het wordt ook gewoon met een stalen gezicht verteld. Dat is nog wel het ergste.