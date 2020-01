Kunduz-missie Afghanistan blijkt kansloos te zijn geweest, ambtenaren en missieleiding logen tegen Tweede Kamer

De Amerikanen durfden een tijdje terug schoorvoetend te melden dat de invasie van Afghanistan toch meer een soort Vietnam was geworden, als in: ‘totaal kansloos met een hele hoop doden voor niets en we wisten het van tevoren, sorry!’ Maar Nederlandse ambtenaren en de missieleiding logen de Tweede Kamer óók voor, zónder druk van Amerikanen.

De politietrainingsmissie in de Afghaanse provincie Kunduz, blijkt eigenlijk totaal kans- en zinloos te zijn geweest. Cursisten werden dubbel meegeteld, ook als ze al waren afgehaakt, en certificaten werden uitgegeven voor mensen die er niet voor in aanmerking kwamen. Alles om de cijfers maar op te krikken en te doen alsof het zin had dat we in Kunduz waren. Dat blijkt uit de post-missiebeoordeling (PMB) die naar de Kamer is gestuurd.

Daaruit blijkt ook dat heel die missie bij voorbaat al kansloos was, zelfs al zouden de cijfers wél kloppen. Want om GroenLinks en de ChristenUnie destijds over de streep te trekken om die missie te steunen, wilden zij bepaalde voorwaarden aan de missie verbinden. Zo mochten de getrainde agenten alleen in Kunduz worden geplaatst én alleen defensief worden ingezet. Want stel je toch eens voor dat zo’n getrainde agent daadwerkelijk iemand van de Taliban arresteert of neer knalt. Wat barbaars! Diverse ministers (Blok, Bijleveld, Kaag en Grapperhaus) zeggen even snel sorry daarvoor. Iets met ‘onvoldoende ruimte en aandacht’.

En dat die missie geen zoden aan de dijk zou gaan zetten, wist volgens mij iedereen al. Een beetje diplomatiek aan de minimale eisen van de VS voldoen, en klaar. Maar moet je toch eens nagaan als dit over een tijd op EU-niveau, als er ooit een EU-leger komt, óók zo gaat? Dat vooruitzicht is nog veel grauwer dan het nieuwsbericht over die domme Kunduz-missie zelf.