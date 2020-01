‘Links’ ABC News mengt zich in politieke strijd tegen Trump en lekt bizarre geluidsopname

De Amerikaanse nieuwszender ABC News lekte vandaag een geluidsopname waarop Donald Trump te horen is. In die geluidsopname roept Trump op tot het terugroepen van Marie Yovanovitch, de voormalige VS-ambassadeur in Oekraïne. Is dit het zoveelste ‘bewijs’ van het onvermogen van Trump, of tracht ook ABC News nu ongegeneerd campagne te voeren voor de Democraten?

Het is bekend dat journalisten in de Verenigde Staten vaak veel transparanter uitkomen voor hun politieke kleur dan dat we gewend zijn in West-Europa. Nieuwszender ABC News stelt het echter nog veel helderder en is openlijk een campagne tegenover Donald Trump begonnen. Het nieuwste wapenfeit van de machtige Amerikaanse televisieomroep is een uitgelekte geluidsopname waarop lasterlijke uitspraken van Trump te horen zouden zijn.

Volgens de Democraten is Donald Trump staatsgevaarlijk en moet hij daarom worden afgezet:

Omroep ABC blijft echter strijdvaardig in hun journalistieke strijd tegenover Donald Trump. Een uitgelichte tweet van ABC verduidelijkt dat nog eens:

Sen. Elizabeth Warren tells @ABC News that if she's elected president, "I will reveal all of these documents that are being hidden by the Trump administration."

"The American people have a right to know." https://t.co/QqcMQYYTdX

— ABC News (@ABC) January 26, 2020