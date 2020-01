Linkse terroristen in actie: radicale feministen steken brand anti-abortus journalist in brand

De linkse mainstream media hebben het maar al te graag over het gevaar dat zou uitgaan (en in sommige gevallen ook daadwerkelijk uitgaat, dat moet gezegd worden) van rechtsextremisten. Zij zijn, lijkt het, het enige gevaar waar echt rekening mee gehouden moet worden. Nou, dat is dus onzin. Radicaal-linkse mafketels zijn minstens zo gevaarlijk.

Dat is maar weer eens bewezen in Berlijn. Op Oudjaarsdag werd daar de auto van prolifejournalist Gunnar Schupelius in de fik gestoken, aldus het ND. Schupelius werkt voor boulevardkrant B.Z. en houdt ook nog eens een eigen blog bij. Zijn wagen brandde zo ongeveer helemaal af. De aanslag op de auto werd opgeëist door een radicaal-feministische groep.

De reden dat ze het op Schupelius voorzien hebben? Hij riep andere christenen op om deel te nemen aan de “Mars voor het leven,” een vreedzame betoging tegen abortus en vóór de rechten van ongeboren kinderen.

Feministische Autonome Zelle stelt dat er bij Schupelius weliswaar sprake is van “beleden liefdadigheid,” maar dat die liefdadigheid toch verkeerd wordt gevonden door feministen omdat deze zogenaamd alleen geldt voor “degenen die zich onderwerpen aan het concept van heteronormatieve wereldbeelden.”

Hoe dat precies in verband staat met zijn pro-life mening is natuurlijk een raadsel, maar dat maakt tegenwoordig blijkbaar niets meer uit. Extreemlinkse gekkies strooien wat dure woorden rond en voila, wat henzelf betreft is de kous daarmee af.

Hoe dan ook, deze waanzin bewijst maar weer dat extreemlinks werkelijk een gevaar vormt voor de samenleving. Dat is op zich al erg genoeg, maar het wordt allemaal nog veel problematischer als je begrijpt dat deze mafketels geïnspireerd worden door linkse media die pro-life individuen continu wegzetten als fascistisch. Zoals SGP-leider Kees van der Staaij stelt op Twitter:

Zo zeg. Zwartmaken van vreedzame pro-life acties kan zomaar gevaarlijk uitpakken. https://t.co/UNZHOPucwI — Kees van der Staaij (@keesvdstaaij) January 4, 2020

Misschien dat de linkse media voor de verandering eens over dit soort terrorisme kunnen berichten? Of is dat te veel gevraagd van onze zogenaamde guardians of democracy?

