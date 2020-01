Lol! Canadezen zijn massaal tegen de kosten van komst Harry en Meghan

Veel Canadezen zitten niet te wachten op de komst van Harry en Meghan. De twee hoopten wat meer rust te krijgen als ze naar Canada zouden gaan. Wat blijkt? Men zit daar niet te wachten om te gaan betalen voor de beveiliging van het stel. Ze mogen dat maar lekker zelf gaan dokken!

In Canada is er een petitie gestart voor mensen die niet zitten te wachten om te gaan betalen voor de beveiliging van het stel. Inmiddels is de petitie ruim 80.000 maal ondertekend, ook de Canadezen moeten niks hebben van het mediageile koppel, en zeker niet als ze voor de kosten moeten opdraaien.

„Harry en Meghan zijn hier van harte welkom, maar laat het vooral duidelijk zijn dat de belastingbetaler niet gedwongen moet worden voor hen te betalen zo lang ze hier wonen. Wij wensen hen heel veel succes toe om financieel onafhankelijk te worden”,

Afgelopen dinsdag heeft Aaron Wudrick, van de Canadeze Belastingfederatie, vele handtekeningen overhandigd aan de Canadese president Trudeau. Trudeau maakte namelijk eerder bekend dat Canada wel zou opdraaien voor de kosten.

Daar dacht het volk van Canada toch anders over. Die zitten helemaal niet te wachten op een stel royalties, laat ze maar lekker zelf betalen. De gouden paplepel van Harry kan dit heus wel betalen.